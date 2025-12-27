Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Italiji aretirali sedem ljudi, osumljenih zbiranja denarja za Hamas

Rim, 27. 12. 2025 12.44 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
STA
Aretacija v Italiji

Italijanska policija je sporočila, da je aretirala sedem ljudi, osumljenih zbiranja več milijonov evrov za palestinsko islamistično gibanje Hamas. Policija je prav tako izdala mednarodne naloge za prijetje dveh drugih oseb, povezanih s primerom.

V preiskavo so vpletene tri organizacije, ki uradno podpirajo palestinske civiliste, vendar naj bi bile v resnici krinka za financiranje Hamasa, je sporočila policija. Deveterica je osumljena, da je okoli sedem milijonov evrov priskrbela društvom s sedežem na palestinskih ozemljih ali v Izraelu, ki so povezana s Hamasom, je še dodala policija.

Čeprav je bil uradni cilj treh združenj zbiranje donacij za humanitarne namene za palestinsko ljudstvo, je bilo več kot 71 odstotkov sredstev namenjenih neposrednemu financiranju Hamasa ali subjektov, povezanih z islamističnim gibanjem, je še dodala policija.

Med aretiranimi je bil po poročanju italijanskih medijev tudi Mohamad Hanoun, predsednik Palestinskega združenja v Italiji.

Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je ob tem na omrežju X objavil, da je operacija "odkrila ravnanje in dejavnosti, ki so pod pretvezo pobud v korist palestinskega prebivalstva skrivale podporo in sodelovanje s terorističnimi organizacijami".

italija policija hamas aretacija

Verižno trčenje 50 vozil na ledeni avtocesti: dve osebi umrli

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
bibaleze
Portal
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Skrivna poroka lepe manekenke
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Kapuco že vse življenje nosite narobe
Kapuco že vse življenje nosite narobe
vizita
Portal
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
cekin
Portal
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
moskisvet
Portal
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
Veste, kdo je to?
Veste, kdo je to?
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
okusno
Portal
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425