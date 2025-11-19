V Italiji bo za posilstvo veljal tudi spolni odnos brez privolitve

Spodnji dom italijanskega parlamenta je soglasno sprejel predlog zakona, s katerim bo vsak spolni odnos brez svobodne in dejanske privolitve opredeljen kot posilstvo. Za je glasovalo vseh navzočih 227 poslancev. Za uveljavitev ga mora potrditi še senat, kar pa ni vprašljivo.

Zakon je rezultat redkega dogovora med skrajno desno stranko Bratje Italije premierke Giorgie Meloni in levosredinsko opozicijsko Demokratsko stranko (PD). Posilstvo je v italijanski zakonodaji trenutno opredeljeno kot spolni odnos pod fizično prisilo, grožnjami ali zlorabo oblasti. Razširitev njegove opredelitve bo po ocenah odvetnikov olajšalo prijave in pregon spolnega nasilja z odpravo zahteve, da žrtve predložijo fizične znake zlorabe. Zakon pa ne spreminja kazni, v veljavi ostaja zaporna kazen od šest do 12 let.

Spolna zloraba FOTO: Pexels icon-expand

Poslanka PD Laura Boldrini, ki je vložila predlog, je poudarila, da je potreben zaradi predsodka, ki je v Italiji še vedno razširjen, da so ženske odgovorne za spolno nasilje nad njimi. Z razširitvijo definicije posilstva bo po njeni oceni osrednji pomen v spolni sferi dobila volja ženske, ki je do danes kulturno še vedno podrejena moškim željam. Na sojenjih pa se bo fokus preusmeril na ravnanje storilcev in ne več na ugotavljanje, ali je napadena ženska naredila dovolj za svojo obrambo. Zakon je rezultat dopolnila, ki ga je minuli teden potrdil pravosodni odbor poslanske zbornice po pogajanjih, v katerih sta sodelovali tudi Melonijeva in vodja opozicijske PD Elly Schlein.

'Velik korak naprej za državo'

Schleinova je po potrditvi zakona izrazila navdušenje demokratov "nad tem velikim korakom naprej za državo - majhno, a pomembno kulturno revolucijo". "Končno bo v italijansko zakonodajo vključeno načelo svobodne in dejanske privolitve, ki je prej manjkalo. Končno bo pojasnjeno, da je vsak spolni odnos brez privolitve nasilje, posilstvo in zato kaznivo dejanje," je poudarila po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.