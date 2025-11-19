Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V Italiji bo za posilstvo veljal tudi spolni odnos brez privolitve

Rim, 19. 11. 2025 16.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Spodnji dom italijanskega parlamenta je soglasno sprejel predlog zakona, s katerim bo vsak spolni odnos brez svobodne in dejanske privolitve opredeljen kot posilstvo. Za je glasovalo vseh navzočih 227 poslancev. Za uveljavitev ga mora potrditi še senat, kar pa ni vprašljivo.

Zakon je rezultat redkega dogovora med skrajno desno stranko Bratje Italije premierke Giorgie Meloni in levosredinsko opozicijsko Demokratsko stranko (PD).

Posilstvo je v italijanski zakonodaji trenutno opredeljeno kot spolni odnos pod fizično prisilo, grožnjami ali zlorabo oblasti. Razširitev njegove opredelitve bo po ocenah odvetnikov olajšalo prijave in pregon spolnega nasilja z odpravo zahteve, da žrtve predložijo fizične znake zlorabe.

Zakon pa ne spreminja kazni, v veljavi ostaja zaporna kazen od šest do 12 let.

Spolna zloraba
Spolna zloraba FOTO: Pexels

Poslanka PD Laura Boldrini, ki je vložila predlog, je poudarila, da je potreben zaradi predsodka, ki je v Italiji še vedno razširjen, da so ženske odgovorne za spolno nasilje nad njimi. Z razširitvijo definicije posilstva bo po njeni oceni osrednji pomen v spolni sferi dobila volja ženske, ki je do danes kulturno še vedno podrejena moškim željam. Na sojenjih pa se bo fokus preusmeril na ravnanje storilcev in ne več na ugotavljanje, ali je napadena ženska naredila dovolj za svojo obrambo.

Zakon je rezultat dopolnila, ki ga je minuli teden potrdil pravosodni odbor poslanske zbornice po pogajanjih, v katerih sta sodelovali tudi Melonijeva in vodja opozicijske PD Elly Schlein.

'Velik korak naprej za državo'

Schleinova je po potrditvi zakona izrazila navdušenje demokratov "nad tem velikim korakom naprej za državo - majhno, a pomembno kulturno revolucijo".

"Končno bo v italijansko zakonodajo vključeno načelo svobodne in dejanske privolitve, ki je prej manjkalo. Končno bo pojasnjeno, da je vsak spolni odnos brez privolitve nasilje, posilstvo in zato kaznivo dejanje," je poudarila po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Preberi še Poslanka objavila posnetek posilstva

Sprememba zakonodaje bo sledila vrsti spornih sodb v primerih posilstva v zadnjih letih, ki so razburile javnost. V eni zadnjih je pritožbeno sodišče v Anconi razveljavilo oprostilno sodbo za 25-letnika, ki je bil obtožen posilstva 17-letnice v avtomobilu. Sodišče ga je sprva oprostilo na podlagi tega, češ da bi najstnica, ki je po odhodu drugega para iz avtomobila ostala v njem, morala predvideti, da bi jo 25-letnik lahko spolno napadel, ker ni bila devica.

Z uveljavitvijo zakona se bo Italija pridružila 21 evropskim državam, ki so že uvedle načelo svobodne privolitve in s tem zagotovile dodatno zaščito žensk v skladu z istanbulsko konvencijo, še navaja Ansa.

italija posilstvo privolitev
Naslednji članek

Sojenje za požar v Kočanih: obtoženi tudi ministri

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363