Italijani mrzlično iskali devetletnika, ki je odtaval po svoje

Sobotni izlet devetletnega dečka in njegovega očeta se je nepričakovano zavlekel. Skupaj sta se odpravila na izlet v okolico gore Guslon v pokrajini Belluno. Med pohodom se je oče želel prepričati, da sta na pravi poti, zato je preveril smerokaze in table v okolici, v tistem trenutku pa je deček pohod nadaljeval sam in oče dečka ni mogel več najti.

Kmalu so sprožili iskalno akcijo, v kateri so sodelovali gorski reševalci in prostovoljci, ki so patruljirali na širšem območju izginotja. Najprej so pregledali odsek poti, ki vodi do bližnje kmetije, a dečka niso našli.