V Italiji divja več kot 800 požarov, iz Pescare evakuirali turiste

Potem ko so požari uničili borov gozd v bližini plaže v italijanski Pescari, so oblasti sporočile, da so dopustnike evakuirali, pet oseb pa je bilo poškodovanih. V bolnišnico so odpeljali petletno deklico, vendar naj njeno življenje ne bi bilo ogroženo. Po poročanju medijev so približno 800 oseb evakuirali iz njihovih domov, med njimi tudi redovnice v samostanu, potem ko je požar izbruhnil tudi v 53 hektarjev velikem naravnem rezervatu Pineta Dannunziana, saj požari še naprej pustošijo na različnih frontah.