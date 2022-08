V Italiji in Španiji divjajo gozdni požari, močan veter otežuje delo gasilcem

Zahodno od italijanskega letoviškega mesta Rimini je izbruhnil gozdni požar, katerega gašenje otežuje močan veter. Z ognjenimi zublji se borijo tudi gasilci na Siciliji vzhodno od Palerma. Na jugovzhodu Španije pa se z velikim požarom, ki je zajel skoraj 10.000 hektarjev površin, bori okoli 300 gasilcev in 24 helikopterjev ter letal.

Italijanski gasilci se z ognjem borijo od ponedeljka zvečer. Zaradi požara na območju občine Civitella di Romagna blizu Riminija so evakuirali deset ljudi. Na videoposnetku, ki so ga posredovali italijanski gasilci, je videti gost dim na hribovitem območju. Gašenje tega požara otežuje močan veter, ki vedno znova razpihuje ogenj. Na Siciliji pa požar vzhodno od Palerma ogroža nekaj hiš, iz katerih so evakuirali ljudi. V njih so namreč jeklenke, ki bi lahko eksplodirale in tako povzročile veliko škodo.

Požari v naravi so pogosto posledica malomarnega ravnanja ali pa delo požigalcev. Zaradi letošnje suše, ki je po ocenah strokovnjakov posledica podnebnih sprememb, se hitro širijo. Po podatkih evropskega informacijskega sistema glede gozdnih požarov (EFFIS) je letos do 13. avgusta v Italiji pogorelo že okoli 420 kvadratnih kilometrov površin. To je več, kot znaša povprečje zadnjih 15 let za to časovno obdobje. EFFIS v teh izračunih upošteva le požare, ki prizadenejo 30 hektarjev površin ali več.

icon-expand Požari v Španiji FOTO: AP

V okolici Valencie gasilci skušajo zajeziti več hudih požarov S požari se bori tudi Španija. Veliki požar je izbruhnil, ko je pozno v soboto v regionalni provinci Alicante udarila strela, od takrat pa se je ogenj zaradi močnega vetra hitro razširil in k evakuaciji prisilil več kot 1000 ljudi. "To je bila zelo zapletena noč," je za špansko televizijo Antena 3 pojasnila regionalna ministrica za notranje zadeve Gabriela Bravo in dodala, da se s plameni bori približno 300 gasilcev, ki jim pomaga 24 letal in helikopterjev. Predsednik regionalne vlade Ximo Piug je dejal, da je požar ogromen, do sedaj pa je požgal že skoraj 10.000 hektarjev površin. Opozoril je še, da je situacija zapletena, s požarom pa se ne morejo spopasti s hitrostjo, ki bi si jo želeli. Gori tudi v sosednji regiji Aragon, kjer je požar prav tako izbruhnil v soboto in požgal več kot 6.000 hektarjev površin, zaradi česar je moralo svoje domove zapustiti najmanj 1.500 ljudi.