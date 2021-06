V Italiji iščejo dveletnega dečka

Družina se je v torek zbudila okoli 10. ure in poklicala pomoč. "Nismo ga našli v otroški posteljici," so starši povedali vojski. Domnevajo, da je otrok, star 21 mesecev, samostojno odšel iz hiše. Območje, kjer živijo, je težko dostopno, osamljeno in obdano z gozdom. Civilna zaščita dečka išče tudi s pomočjo helikopterja, brezpilotnimi letali in pasjimi enotami. Dečka so iskali tudi potapljači v jezeru, a ga niso našli. V iskalni akciji sodeluje tudi helikopter HH-139B italijanskih zračnih sil. Gre za novo različico vojaškega helikopterja, ki je opremljena s termo skenerjem, ki je nujna za iskanje in reševanje pogrešanih oseb v posebej nedostopnih okoljih ali v slabo vidnih razmerah.

Župan Philip Gian Piero Moschetti je pojasnil, da so takoj po klicu staršev aktivirali iskalno enoto. "Iskanje se nadaljuje z vsemi silami in sredstvi, ki so nam na voljo. Cela skupnost ga išče," je povedal. "Gre za zelo aktivnega otroka, zelo živahnega. Lahko je prehodil kilometer na uro, zato ne vemo, kako daleč je prepotoval. Iščemo ga in še naprej ga bomo iskali. 200 ljudi ga išče na nedostopnem terenu, iščemo ga z droni in s psi," je dodal.

A pojavile so se informacije, da sta starša otroka v posteljo v ponedeljek položila okoli 19. ure, ko sta tudi sama odšla v posteljo. Ko sta se okoli polnoči zbudila, dečka ni bilo več v postelji. Zakaj torej nista poklicala pomoči takoj ponoči in sta v temni noči raje sama iskala sinčka, ni znano, dejstvo pa je, da sta vojsko na pomoč poklicala šele naslednji dan dopoldan. Kot pišejo lokalni mediji, je v tistem kotičku sveta, kjer otroci živijo na pašnikih in velikih travnikih, na katerih se igrajo, skrb staršev in nadzor nad otroki manjša. Je pa res, da bi bilo iskanje dečka uspešnejše, če med prvim klicem na pomoč in dejanskim izginotjem dečka ne bi preteklo devet ur.

Tožilstvo naj bi v prihodnjih urah uvedlo preiskavo proti staršema.