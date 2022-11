V Italiji izginil helikopter s štirimi slovenskimi turisti, zdravnikom in dvema pilotoma

Od danes zjutraj pogrešani helikopter so našli nekaj pred 14. uro med San Severom in Apriceno, je sporočil podpredsednik regije Puglia Raffaele Piemontese. Vseh sedem ljudi na krovu naj bi umrlo, poroča La Republica.

Na krovu je bila po poročanju Anse družina iz Ljubljane, ki je v petek prišla na otok in bi se morala še isti večer vrniti v Foggio, a so zaradi neugodnih vremenskih razmer polet preložili na danes.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so za STA povedali, da so v stiku z italijanskimi oblastmi, vendar za zdaj z italijanske strani še nimajo uradne potrditve glede identitete žrtev. Pojasnili so, da preiskava še poteka, teren, kjer se je zgodila nesreča, pa je težko dostopen.

Med žrtvami je bil tudi italijanski zdravnik, ki se je po delovni izmeni vračal domov, so sporočile lokalne oblasti. "Zdravnik je pravkar končal svojo izmeno in se je odločil, da bo zaradi slabih vremenskih razmer na morju raje potoval s helikopterjem, namesto z ladjo," so povedali.

"Naša skupnost je v šoku. Kaj takega se še ni zgodilo v 30 letih mojega profesionalnega delovanja," je dejal župan otočij.