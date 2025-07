V Italiji izpadi elektrike in nevihte, v Španiji in Franciji nove žrtve vročine

Vročinski val, ki pesti velik del Evrope, se bo po napovedih danes začel umirjati. Z zahoda namreč nad staro celino prihaja nekoliko hladnejša vremenska fronta, ki naj bi temperature spustila pod 30 stopinj Celzija. V nekaterih italijanskih mestih je v torek prišlo do izpada elektrike, ki naj bi mu botroval vročinski val. Severna Italije je trenutno v primežu vremenskih nihanj, saj so vročino ponekod zamenjale nevihte.

Poleg Firenc in Bergama so izpade med drugim zabeležili tudi v bližini Milana. Številne trgovine so zaprle svoja vrata, ponekod so prenehali delovati semaforji, več ljudi pa je obtičalo v dvigalih, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah podjetja za oskrbo z elektriko Enel je izpade povzročila huda vročina, zaradi katere je prišlo do "pregrevanja in raztezanja električnih kablov". Omrežje je dodatno obremenila intenzivna uporaba klimatskih naprav.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Vročinski val v Italiji icon-picture-layer-2 1 / 3

Medtem ko se večina Italije sooča z visokimi temperaturami, so nekatere dele severne Italije, ki je trenutno izpostavljena vremenskim nihanjem, v zadnjih dneh zajele nevihte s dežjem in točo ter ponekod povzročile nevšečnosti. Že v ponedeljek se je tako v kraju San Vito di Cadore v Dolomitih zaradi neurja sprožil okoli sto metrov dolg plaz in zasul cesto, ki vodi do priljubljene Cortine d'Ampezzo.

Plaz v Italiji FOTO: AP icon-expand

Drugod so obilne padavine povzročile poplave, denimo v kraju Vipiteno oz. Sterzing na Južnem Tirolskem, kjer je v kratkem času padlo okoli sto milimetrov padavin. Gasilci so tam v približno dveh urah opravili na desetine intervencij.

Vročina in požari terjali žrtve v Franciji in Španiji

Z zahoda sicer nad staro celino prihaja nekoliko hladnejša vremenska fronta, ki naj bi temperature spustila pod 30 stopinj Celzija. "Naše najnovejše napovedi potrjujejo prihod hladnejšega vremena z zahoda, ki bo hitro vplivalo na severozahod države," je sporočila vremenska služba Meteo France. Napovedala je, da se lahko že danes popoldne in v četrtek močne nevihte pričakujejo tudi na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Prav v Nemčiji sicer danes pričakujejo vrhunec vročinskega vala. Živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 40 stopinj Celzija, je napovedala tamkajšnja vremenska služba DWD. "Zelo verjetno je, da bomo lokalno dosegli 40 stopinj," je dejal njen predstavnik. V večini države se bodo temperature sicer gibale med 34 in 38 stopinjami Celzija, do četrtka pa naj bi se nato spustile pod 30 stopinj. V zvezni deželi Spodnja Saška so gasilci v torek rešili več deset potnikov, ki so v hudi vročini obtičali na okvarjenem vlaku. Zaradi dehidracije in težav s krvnim tlakom je pet ljudi potrebovalo pomoč, dva mladoletnika so tudi prepeljali v bolnišnico.

Polna plaža v Barceloni na vroč poletni dan. FOTO: AP icon-expand