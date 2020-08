V Italiji izrekli prvo globo zaradi nenošenja maske ponoči

Policisti so vsak dan, odkar so uvedli ukrep obveznega nošenja mask, izdali okoli deset glob za zavrnitev nošenja mask, vendar je bil incident pri fontani Trevi prvi po novem pravilu, da je nošenje maske obvezno v javnih prostorih tudi ponoči. Po poročanju italijanskih medijev, so policisti zaradi istega razloga pozneje kaznovali še enega moškega v okrožju San Lorenzo.

Ukrep obveznega nošenja mask v vseh javnih prostorih, kjer socialna distanca ni mogoča, med 18. uro in 6. uro, je Italija uvedla sredi avgusta. Po porastu primerov, ki so delno povezani z nočnim življenjem, je Italija prav tako uvedla tritedensko zaprtje vseh plesnih prizorišč.

Od prejšnjega vikenda je rimska policija okrepila patrulje na osrednjih območjih Rima, zlasti na območjih, kjer so ulice in trgi majhni in zato hitro nastane gneča. Poleg teh novih pravil ostaja v Italiji obvezna uporaba mask v zaprtih javnih prostorih, kot so trgovine, restavracije ali javni prevoz. Edine izjeme so otroci, mlajši od 6 let, ali invalidne osebe, ki mask ne morejo nositi. Ta pravila bodo veljala vsaj do 7. septembra, ko se bo vlada odločila, ali jih bo ponovno podaljšala.