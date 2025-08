V Italiji mati in partnerka ubili moškega in ga razkosali

Ostanke, ki so bili prekriti z živim apnom, so našli v večjem zabojniku v kletnih prostorih njihove družinske hiše.

Umorjeni in njegova 30-letna partnerka kolumbijskega rodu sta imela šestmesečno deklico, ki so jo karabinjerji začasno predali socialnim službam. Partnerko in mater umorjenega so aretirali.

Preiskava umora še poteka. Med drugim ni jasno, kakšno vlogo je pri dejanju imela katera od žensk.

Umor je pretresel tamkajšnje prebivalce, še posebej zato, ker je mati umorjenega znana in priljubljena medicinska sestra v bližnji bolnišnici.