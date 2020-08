V Italiji močan porast števila prihodov migrantov prek Sredozemskega morja

Poleg tega je 15 odstotkov migrantov iz Bangladeša, šest odstotkov iz Slonokoščene obale, pet odstotkov iz Alžirije, po trije odstotki pa iz Sudana, Pakistana in Maroka.

Med na novo prispelimi je bilo nekaj več kot 1700 mladoletnikov brez spremstva, kar je več kot v celotnem lanskem letu, obenem pa manj kot v letih pred tem.Poleg beguncev in migrantov, ki so prispeli na Sicilijo, Lampeduso in Sardinijo, je tudi precej prihodov prek meje s Slovenijo.