V Italiji obsežna racija proti otroški pornografiji

Policija v Italiji je sprožila obsežno racijo proti otroški pornografiji na spletu. V skupno 15 deželah so opravili preiskave pri najmanj 50 osumljencih, starih med 19 in 55 let. Zaenkrat so aretirali najmanj tri ljudi, en človek je že v priporu. Osumljeni naj bi delili nelegalne fotografije otrok, celo novorojenčkov.

Preiskovalci, ki jih usmerjajo pristojne oblasti v Torinu, posredujejo zaradi posedovanja in izmenjav otroške pornografije. Preiskujejo okoli 50 ljudi, tri osebe pa so aretirali zaradi posedovanja "ogromnih količin pornografskega materiala mladoletnih oseb". Preiskovalci so po poročanju Guardiana med preiskavami odkrili ogromne količine pornografskega materiala mladoletnih oseb in drugo "grozljivo vsebino, ki prikazuje spolne napade, celo na dojenčke". icon-expand Policija je zasegla ogromne količine nelegalnega materiala. FOTO: Shutterstock Obenem poteka tudi preiskava zlorabe mladoletnikov. Posnetke naj bi si osumljenci izmenjavali prek spleta. Na sled širšemu omrežju so preiskovalci prišli na podlagi gradiva iz enega od predhodnih primerov. Italijansko pravosodje je pri večmesečnih preiskavi sodelovalo tudi s kanadskim centrom proti zlorabam otrok (NCECC).