V Italiji omejujejo število potnikov v gondoli, ponekod napovedujejo davčne olajšave

Vojska bo priskočila na pomoč

Združeno kraljestvo pa je danes predstavilo svoj načrt za obvladovanje koronavirusa. Po ocenah britanske vlade bi ob vrhuncu epidemije lahko zaradi bolezni z dela izostalo do dvajset odstotkov delovne sile. Po poročanju britanskega BBC so pripravljeni načrti za več možnih scenarijev, od blage do hude in dolgotrajne pandemije.

Premier Boris Johnson je poudaril, da je vojska pripravljena pomagati policiji pri ohranjanju reda, če bo veliko policistov na bolniškem dopustu. Med predvidenimi ukrepi v primeru epidemije so zaprtje šol, delo od doma in zmanjšanje števila množičnih prireditev.

Podjetjem, ki bodo zaradi novega koronavirusa težko plačala davke, bodo omogočili davčne olajšave ali daljše roke za plačilo. V primeru velikega števila obolelih bi lahko na Otoku na delo poklicali nedavno upokojene zaposlene.

V Italiji omejitev števila ljudi v gondoli

Italijanska vlada je izdala odlok, po katerem morajo biti gondole na italijanskih smučiščih manj zasedene. Po odloku vlade iz Rima so lahko te zapolnjene le do tretjine zmogljivosti. Upravljavci smučišč na severu države - Od Furlanije - Julijske krajine (FJK) prek Benečije (Veneto), Tridentinskega in Južne Tirolske do Lombardije, doline Aosta in Piemonta - lahko v gondole in kabinske žičnice naenkrat spustijo le tretjino toliko smučarjev, kolikor je predpisana tovarniška zmogljivost naprav.