V Italiji prižgali zeleno luč gejem, ki želijo postati duhovniki

Čeprav Vatikan homoseksualcem v preteklosti ni izrecno prepovedal vstopa v duhovništvo, je navodilo iz leta 2016 prepovedovalo duhovništvo moškim, ki imajo "globoko zasidrana homoseksualna nagnjenja". Ni jasno, ali nove smernice veljajo tudi v drugih državah.

Papež Frančišek, ki je papež od leta 2013, je po mnenju nekaterih zavzel bolj prijazen pristop do skupnosti LGBTQ+. To je vključuje dovoljenje duhovnikom, da blagoslavljajo istospolne pare od primera do primera – vendar je sprejem homoseksualcev v duhovništvo ostal tabu tema. Papež Frančišek je pred tem pozval k skrbnemu preverjanju kandidatov za semenišča, v preteklosti pa je duhovnike, ki imajo spolne odnose, ostro posvaril, naj zapustijo duhovniški stan.

Biden podelil posebno odlikovanje papežu

Predsednik ZDA Joe Biden pa je v soboto govoril s papežem Frančiškom in ga imenoval za prejemnika predsedniške medalje svobode z odliko. To je prvič, da je Biden podelil takšno odlikovanje, so sporočili iz Bele hiše.