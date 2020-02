V Italiji prva smrt zaradi koronavirusa

78-letnik, ki je umrl, je bil sicer v bolnišnici deset dni zaradi z virusom nepovezane bolezni, je sporočil italijanski minister za zdravje Roberto Speranza.

Italijan je s tem tudi prvi Evropejec, za katerega je bil usoden novi koronavirus, ki je zadnjih podatkih zahteval 2345 življenj, okuženih pa je že več kot 77.000 ljudi. Večina žrtev in okuženih je na Kitajskem, kjer je virus tudi izbruhnil.

Prva evropska država, ki je zabeležila primer smrti zaradi novega koronavirusa, je bila sicer Francija, tam je konec preteklega tedna umrl kitajski turist.

V Italiji ukrepi za zajezitev širjenja virusa

V Italiji so medtem oblasti na območjih, kjer se pojavljajo okužbe, odredile zaprtje šol, drugih javnih prostorov, zaprli so tudi lokale in odpovedali prireditve.

Vir okužb naj bi bil sicer 38-letnik iz Codogna pri Milanu, ki se je okužil med druženjem s prijateljem, ki se je vrnil s Kitajske. Moški je na intenzivnem oddelku lokalne bolnišnice. V tej bolnišnici je sicer okuženih tudi več zdravnikov in medicinskih sester, oblasti pa še naprej testirajo in v karanteno pošiljajo ljudi, ki so bili v stiku z 38-letnikom.

Sicer pa so tudi pri njegovi soprogi, ki je v osmem mesecu nosečnosti, potrdili prisotnost novega koronavirusa.