V Italiji razbili mrežo otroške pornografije

Preiskovalci so med operacijo na temnem spletu naleteli na spletno stran Wikipedo, katere namen je bila izmenjava informacij o otroški pornografiji. Kot je pojasnilo tožilstvo, je stran vsebovala "navodila za pedofile". Na njej so uporabniki lahko brezplačno gledali posnetke v nizki ločljivosti, za kvalitetnejše posnetke pa so morali plačati.