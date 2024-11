Tolpa vodovodarjev mastno služila s popravili namerno poškodovanih cevi

Policija je sporočila, da je v okviru dveletne preiskave, poimenovane po znanem latinskem reku "Pecunia non olet" (Denar ne smrdi), aretirala 13 osumljencev. Ob uspešno zaključeni akciji je na svoji spletni strani objavila tudi videoposnetek, ki prikazuje razbite cevi in stene, poplavljena stranišča in mizo, polno bankovcev po 50 in 100 evrov.

Policija osumljencem poleg goljufije očita tudi izsiljevanje. Če so namreč njihove žrtve opazile, da gre za goljufijo in zavrnile izvedbo del za visoko ceno, jih je združba izsiljevala in jim zagrozila z nasiljem.

Lažno vodovodno podjetje je na račun nič hudega slutečih strank ustvarilo milijonske prihodke, poročajo tuji mediji.

Združba je delovala vselej po istem vzorcu. Najprej je zahtevala 500 evrov predplačila, preden se je lotila čiščenja zamašenih odtokov. Škodo so nato še povečali, pri čemer so razbili stene in tla v navideznem iskanju mesta, kjer je prišlo do zamašitve cevi, da bi izsilili še več denarja.

Na ta način so povzročili, da so bila celotna stanovanja zalita z odplakami iz kanalizacije, s čimer so nedvomno potrdili, da "denar ne smrdi".

Rek Pecunia non olet pripisujejo rimskemu cesarju Vespazijanu, ki naj bi to dejal, ko se je njegov sin pritožil nad sramotnim davkom na urin. Davek je bil naložen trgovcem, ki so uporabljali urin, zbran iz javnih stranišč, za beljenje tog in strojenje usnja.