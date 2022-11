V Italiji se nadaljuje iskanje pogrešanih, razglašene so izredne razmere

Močan veter in dež sta medtem tudi danes ovirala delo reševalcev, gasilcev, policije in enot civilne zaščite. Reševalci so kljub temu iz domov uspešno evakuirali približno 130 ljudi. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je v soboto dejal, da je potrebno evakuirati približno 200 ljudi.

Huda nevihta, ki se je v soboto razbesnela nad otokom Ischia, je najhuje prizadela občino Casamicciola Terme na severni obali otoka. Val blata se je v zgodnjih jutranjih urah usul s pobočja in zasul več hiš in vozil, nekaj avtomobilov je odneslo v morje.