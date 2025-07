V Italiji se širi virus Zahodnega Nila: 32 okužb, tudi dve smrti

Po podatkih ISS zahodnonilska mrzlica izvira iz družine virusov Flaviviridae, ki so bili prvič izolirani leta 1937 v okrožju Zahodni Nil v Ugandi. Rezervoarji virusa so divje ptice in komarji, najpogosteje vrste Culex, katerih piki predstavljajo glavno obliko širjenja na ljudi, tveganja za prenos okužbe z osebe na osebo pa ni.

Okužbe z virusom, ki povzroča visoko vročino in izpuščaje, so zabeležili tudi v Piemontu, Benečiji, Emiliji-Romagni in Kampaniji. Med potrjenimi primeri sta bili doslej dve smrti, ena v Fondiju in druga v provinci Novara, piše euronews.

"Virus Zahodnega Nila je v naši državi endemičen že nekaj let," je dejala Anna Teresa Palamara, direktorica oddelka za nalezljive bolezni na ISS. Kot je dodala, so že uvedli ukrepe za zaščito pred širjenjem. "Naj spomnimo, da je 80 odstotkov primerov okužbe asimptomatskih in da je tveganje za resne posledice večje za najbolj ranljive," je izpostavila.

Na podlagi testov, ki jih opravil Nacionalni inštitut za nalezljive bolezni Lazzaro Spallanzani, so v regiji Lazio včeraj potrdili 12 novih primerov.