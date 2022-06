V Italiji se zaradi suše 125 občin ob Padu sooča z omejevanjem porabe vode

"V Piemontu in Lombardiji se je sneg v Alpah popolnoma stopil. Ledeniki in izviri v visokogorju so maja pomagali blažiti težave pri oskrbi z vodo, vendar se bodo razmere v prihodnjih letih še poslabšale, saj se bo povpraševanje po vodi za kmetijske in industrijske namene povečalo, rezerv pa ni več," upravljavska podjetja navajajo v poročilu.

Gladina vode v vseh jezerih, razen v Gardskem, je daleč pod sezonskim povprečjem, medtem ko se je gladina jezera Maggiore, ki se nahaja severozahodno od Milana, približala celo zgodovinsko najnižjemu stanju iz leta 1946. Pretok druge najdaljše italijanske reke Adiže se je zmanjšal za 60 odstotkov.

V elektrarni Ostiglia v bližini lombardskega mesta Mantova so že izklopili enega od treh generatorjev električne energije, saj ni dovolj vode za hlajenje elektrarne.

To je privedlo do ukrepov za racionalizacijo porabe vode, ki so jih predlagala komunalna podjetja. V provincah Rovigo in Ferrara so bile aktivirane naprave za črpanje vode iz globljih vodonosnikov.

Suša je najbolj prizadela kmetijstvo. Po podatkih italijanske kmetijske zveze (Cia) naj bi se predelek sadja in zelenjave v Padski nižini zmanjšal za 30 do 40 odstotkov, medtem ko je proizvodnja koruze in soje upadla za 50 odstotkov. Zaradi tega je združenje piemontskih kmetov Confagri že zahtevalo razglasitev katastrofalnih razmer.

Nedavno je italijansko ministrstvo za okolje opozorilo, da pomanjkanje dežja in okvarjene vodovodne cevi povzročajo velike težave pri oskrbi severne Italije z vodo.

Trenutna suša v Italiji je najhujša v zadnjih 70 letih.