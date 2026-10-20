Razbili mrežo, ki je vzrejala pitbule za pasje boje

Velika akcija karabinjerjev iz več specializiranih enot za okolje, kmetijstvo, gozdarstvo in varstvo živali je potekala minuli četrtek. Zasegli so 24 pitbulov. Med preiskavami v petih provincah so odkrili tekalne steze, težke verige, ovratnice z žepi za uteži, droge na osnovi steroidov in zapise, ki naj bi dokumentirali stroge programe dopinga, ter standardiziran borilni ring, opremljen z lesenimi deskami in sintetičnimi tlemi. Preiskovalci sumijo, da so bili psi že od mladičkov trenirani za organizirane boje. Analiza tujih potnih listov psov je namreč pokazala, da so bili pitbuli domnevno nezakonito uvoženi iz srbskih vzrejnih obratov, pri čemer so bili vpleteni trenerji, preprodajalci in domnevno sokrivci tuji veterinarji.

Preiskava, ki jo je koordiniralo državno tožilstvo v Parmi, se je začela že leta 2025, ko so italijanski organi pregona v Tizzano Val Parma v provinci Parma odkrili in razbili del mreže posameznikov s sedežem v severni in osrednji Italiji ter Srbiji, ki naj bi bila vpletena v sodelovanje, organiziranje in promocijo bojev pitbulov v areni. Preiskovalci so preučili informacije, ki so jih osumljenci delili prek spletnih strani, družbenih medijev in platform za sporočanje, kjer naj bi se objavljali posnetki in slike bojev, da bi povečali komercialno vrednost borbenih psov.

Proti dvanajstim osebam s prebivališčem v provincah Parma, Bergamo, Benetke, Pisa in Rieti pa so uvedli preiskavo zaradi suma kaznivih dejanj mučenja živali ter organiziranja, spodbujanja in urjenja živali za nezakonite boje v arenah.