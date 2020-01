V Italiji spet na voljo hiše za en evro

"Tu se srečujemo z zelo posebnimi razmerami,"je za CNN Travelpovedal namestnik župana Francesco Tartaglia . "Zapuščeno območje se razprostira po najstarejšem delu vasi. Zapuščene hiše so združene, stojijo druga poleg druge ob isti cesti. Nekatere imajo celo skupen vhod. Zato pozdravljamo družine, skupine prijateljev, sorodnikov, ljudi, ki se poznajo ali vlagatelje, da združijo moči. Spodbujamo jih, da kupijo več kot le eno hišo, da bi dejansko imeli vpliv in mestu dali priložnost za novo življenje,"pojasnjuje.

Na jugu italijanskega škornja, med Neapljem in Barijem, leži mesto Bisaccia. To je slikovita destinacija v regiji Kampanija, kjer ponujajo propadajoče hiše za ceno ene kavice. Gre za možnost nakupa poceni doma, kar je velika priložnost za vse, ki želijo staro življenje zamenjati z novim. Mesto se s tem, ko daje na trg 90 razpadlih stavb, pridružuje drugim italijanskim krajem, ki na tak način poskušajo rešiti umirajoče skupnosti.

Običajno se pri takih ponudbah od kupcev pričakuje, da se bodo zavezali, da bodo prenovili svoje na novo pridobljene nepremičnine, vendar tukaj v nasprotju z drugimi mesti ni določene ravni naložbe ali časovnega okvira za dokončanje del. Lokalne oblasti imajo v Bisacci namreč v lasti vse prazne hiše, ki so jih pred leti zapustili prebivalci, ki so pobegnili v iskanju svetlejše prihodnosti. V večini drugih italijanskih mest, ki ponujajo nepremičnine za en evro, nakup po navadi vključuje zapleteno poslovanje s prvotnimi lastniki. "To je zagotovilo, da bo postopek hiter in nemoten, ne bo nam treba preganjati potomcev starih lastnikov, niti imeti težav s tretjimi osebami," je povedal Tartaglia in vse zainteresirane pozval k nakupu.