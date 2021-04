V Italiji spet racije v obsežni protimafijski operaciji

Italijanski preiskovalci so izvedli racije v povezavi s 45 mafijskimi osumljenci v okviru velike preiskave naftnega sektorja v Italiji, so v ponedeljek sporočile oblasti v obalnem mestu Salerno. Posamezniki so osumljeni davčnih goljufij in drugih kaznivih dejanj, potem ko so prodrli na donosen trg naftnih derivatov, so dodali.