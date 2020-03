V Italiji stroga karantena vsaj do 25. marca

Italijanski zunanji minister Luigi di Maiose je danes zahvalil Kitajski, ker je Italiji poslala pomoč in strokovnjake za boj proti novemu koronavirusu. Je bil pa kritičen do evropskih držav, ki niso pomagale, ter do Evropske centralne banke (ECB), češ da je sprožila velike padce na borzah. Prepričan je, da so se ukrepi izkazali za učinkovite.

Kot je dejal za britanski BBC, v desetih mestih na severu Italije, ki so jih pred dvema tednoma zaradi novega koronavirusa razglasili za rdečo cono, prvič niso zabeležili novih primerov okužb. To po njegovem kaže, da so bili ukrepi učinkoviti. Izrazil je upanje, da bo Italija prva evropska država, ki bo izšla iz izrednih razmer.

"Italija je prva evropska država, ki je hudo prizadeta, a upam, da bomo tudi prva država, ki bo premagala epidemijo," je poudaril. Po njegovih besedah večina državljanov spoštuje ukrepe za boj proti virusu, morebitnim kršiteljem pa je zagrozil s sankcijami.

Italija, žarišče virusa v Evropi, je druga najhuje prizadeta država za Kitajsko, kjer je novi koronavirus konec lanskega leta izbruhnil. Na Kitajskem se razmere že umirjajo, v Italiji je stanje marsikje kritično. Kitajska je zato Italiji poslala pomoč, za kar se ji je Di Maio zahvalil.

"Tu je prvih 40 respiratorjev, tu so maske," je dejal v videoposnetku, objavljenem na Facebooku, v katerem kaže na fotografije blaga, ki ga raztovarjajo z letala. "In temu pravimo solidarnost," je dodal.

Minister je ob tem kritiziral države, ki niso pomagale Italiji, kjer so do četrtka zvečer zabeležili 12.839 okužb in več kot tisoč smrtnih žrtev. Francija in Nemčija sta prejšnji teden obvestili Evropsko komisijo, da ne bosta izvažali zaščitne opreme, kot so maske.

Še posebej pa je bil kritičen do ECB, češ da z začasnimi ukrepi, ki jih je sprejela v četrtek, Italiji ni pomagala, temveč je sprožila enega najhujših padcev na borzah v zgodovini države.

V Italiji so zaradi epidemije sprejeli drastične ukrepe. Ta teden so uvedli strogo karanteno za celo državo, ki je od četrtka še strožja, saj so zaprti tudi bari, lokali in večina trgovin. Državljani imajo še vedno dostop do lekarn, pošt in trgovin z življenjskimi potrebščinami. Ukrep bo veljal do najmanj 25. marca in ga bodo lahko ob nadaljnjem širjenju novega koronavirusa še podaljšali.

Med drugim so zaradi epidemije najmanj do 3. aprila zaprte vse katoliške cerkve v Rimu."Drastični ukrepi niso vedno dobri," je bil v odzivu kritičen papež Frančišek, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Vernike pa je pozval, naj bodo odgovorni in sodelujejo s pristojnimi oblastmi.

Nemčija prekinila železniško povezavo z Italijo

Nemčija je medtem prekinila neposredne železniške povezave z Italijo. Progo hitrega vlaka med Frankfurtom in Milanom so prekinili do 13. aprila. Železniškega prometa s Francijo zaenkrat še niso omejili, so pa na nekaterih mejnih prehodih s Francijo uvedli dodatne ukrepe.

Prekinitev železniških povezav z Italijo poleg povezave med Frankfurtom in Milanom velja tudi za mednarodne železniške povezave z Italijo z vstopno točko na Bavarskem. Vse te povezave imajo sedaj končni postanek v Avstriji.

Nemška policija je ob tem v zvezni deželi Posarje uvedla dodatne ukrepe na mejnih prehodih s francosko severovzhodno regijo Veliki vzhod (Grand Est), kjer merijo telesno temperaturo vsem z gripi podobnimi simptomi. V primeru suma, da so bolni, jim vstopa v Nemčijo ne bodo dovolili. Ta ukrep je začel veljati v četrtek zvečer, zaenkrat pa na meji doslej niso zavrnili še nikogar.

Nemški inštitut Robert Koch je v sredo ocenil, da regija Veliki vzhod predstavlja veliko tveganje za okužbo z novim koronavirusom.

V Nemčiji so doslej potrdili 3116 primerov okužb z novim koronavirusom. Umrlo je šest ljudi, 46 jih je okrevalo.