V Italiji tri smrti zaradi botulizma, domnevno okuženi avokado dobavljen tudi v Slovenijo

V desetih letih je Nacionalni inštitut za javno zdravje zabeležil tri primere botulizma pri nas. Vsaj dva bolnika so uspešno pozdravili na ljubljanski infekcijski kliniki, starejša pacientka je sicer za dihanje potrebovala mehansko ventilacijo.
Glavni povzročitelj redke bolezni je okužba z bakterijskim toksinom, ki zelo dobro uspeva v pločevinkah, fermentirani in vakuumsko pakirani hrani.
Italija, ki slovi po vrhunski kulinariki, je bila to poletje žal usodna za tri domače turiste, ki so zboleli za botulizmom. "Botulizem je načeloma redka bolezen, ki jo povzroča nevrotoksin, torej strup, ki ga proizvaja bakterija Clostridium botulinum," pojasnjuje zdravnica specialistka Andrea Zorman iz NIJZ.
"Mi smo imeli že kar nekaj primerov v Sloveniji, kjer je to lahko nastalo iz kakšnih divjačinskih paštet, kakšnih suhih mesnin, tako da je lahko marsikatera hrana vir. Saj to gre tudi čez z guacamolom in tudi z ostalim, je lahko tudi v sendviču, če so ustrezni pogoji," pravi specialist infektologije in intenzivne medicine UKC Ljubljana Tomaž Vovko.
Lokalni mediji pišejo, da je bil pri sendviču, po katerem sta dve osebi umrli, okužen vložen brokoli. Možnosti, da se zastrupimo, je sicer malo, čeprav so bakterije povsod okrog nas.
"Se pa ob določenih pogojih, se pravi ustreznem pH-ju, ustrezni temperaturi in anaerobnih pogojih, torej brez prisotnosti kisika, zbudijo, začnejo kliti. Bakterije se razmnožujejo, nastaja toksin," opisuje Zormanova.
"Bakterija je, potem pa morajo biti neki pogoji, recimo neka pokvarjena konzerva, kjer ni bilo zraka, in potem, ko nam tam tudi malo zasmrdi, načeloma tega ne gremo jesti. Tako da pač vedno je neka kombinacija," še dodaja Vovko.
Bolezen se začne s prebavnimi težavami, trebušnimi krči, slabostjo in bruhanjem. "Potem pa se večinoma nadaljuje z mišičnimi ohromitvami, ki potujejo od glave navzdol. Pri hujših oblikah gre to predvsem za ohromitve dihalnega mišičja, tudi okončnin in ostalega telesa," znake opisuje Zormanova.
Primeri v Sloveniji
"Bila je ena gospa nekaj let nazaj v naši intenzivi, ki je dejansko potrebovala tudi mehansko ventilacijo in podporno zdravljenje. Pred dobrim letom pa je bil pri nas tudi malenkost mlajši gospod, ki je imel tudi v bistvu potrjen botulizem," o primerih v Sloveniji pove Vovko.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so od leta 2015 našteli tri primere botulizma. V zadnjem je mlajši gospod v tujini jedel divjačinsko pašteto.
"Bolezen je lahko smrtna, če se seveda pravočasno ne zazna, hkrati je pa ta smrt vezana na sam potek, se pravi na ohromitev dihalnega mišičja, temu potem botrujejo aspiracije tekočin, lahko nastanejo pljučnice, motnje srčnega ritma in tako dalje," o poteku bolezni pravi Zormanova.
Hrana, ki jo uživamo, mora imeti ustrezno barvo, vonj in okus. Skrbeti moramo za higieno in pri domačem konzerviranju živil dosledno slediti navodilom, še dodajata specialista.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.