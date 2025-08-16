Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

V Italiji tri smrti zaradi botulizma, domnevno okuženi avokado dobavljen tudi v Slovenijo

Ljubljana, 16. 08. 2025 08.27 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
10

V Italiji so potrdili tretjo smrtno žrtev zaradi botulizma oziroma zastrupitve s hrano. Gre za redko, a zelo nevarno bolezen, ki lahko povzroči mišično paralizo ali odpoved dihanja. Po zastrupitvi s sendvičem, ki je bil nadevan z domnevno spornim brokolijem in ga je zaužilo najmanj 14 ljudi, sta v Kalabriji umrla 52-letni moški in 45-letna ženska. Na jugu Sardinije pa je umrla 38-letnica, po tem ko je pojedla tacos z domnevno okuženo avokadovo kremo. Zdravniško pomoč je sicer poiskalo osem ljudi. Slovenska uprava za varno hrano je bila obveščena, da je bil sporen vakuumsko pakiran avokado, proizveden v Peruju, dobavljen tudi v Slovenijo.

V desetih letih je Nacionalni inštitut za javno zdravje zabeležil tri primere botulizma pri nas. Vsaj dva bolnika so uspešno pozdravili na ljubljanski infekcijski kliniki, starejša pacientka je sicer za dihanje potrebovala mehansko ventilacijo.

Glavni povzročitelj redke bolezni je okužba z bakterijskim toksinom, ki zelo dobro uspeva v pločevinkah, fermentirani in vakuumsko pakirani hrani.

Italija, ki slovi po vrhunski kulinariki, je bila to poletje žal usodna za tri domače turiste, ki so zboleli za botulizmom. "Botulizem je načeloma redka bolezen, ki jo povzroča nevrotoksin, torej strup, ki ga proizvaja bakterija Clostridium botulinum," pojasnjuje zdravnica specialistka Andrea Zorman iz NIJZ. 

"Mi smo imeli že kar nekaj primerov v Sloveniji, kjer je to lahko nastalo iz kakšnih divjačinskih paštet, kakšnih suhih mesnin, tako da je lahko marsikatera hrana vir. Saj to gre tudi čez z guacamolom in tudi z ostalim, je lahko tudi v sendviču, če so ustrezni pogoji," pravi specialist infektologije in intenzivne medicine UKC Ljubljana Tomaž Vovko

Lokalni mediji pišejo, da je bil pri sendviču, po katerem sta dve osebi umrli, okužen vložen brokoli. Možnosti, da se zastrupimo, je sicer malo, čeprav so bakterije povsod okrog nas.

"Se pa ob določenih pogojih, se pravi ustreznem pH-ju, ustrezni temperaturi in anaerobnih pogojih, torej brez prisotnosti kisika, zbudijo, začnejo kliti. Bakterije se razmnožujejo, nastaja toksin," opisuje Zormanova. 

"Bakterija je, potem pa morajo biti neki pogoji, recimo neka pokvarjena konzerva, kjer ni bilo zraka, in potem, ko nam tam tudi malo zasmrdi, načeloma tega ne gremo jesti. Tako da pač vedno je neka kombinacija," še dodaja Vovko. 

Bolezen se začne s prebavnimi težavami, trebušnimi krči, slabostjo in bruhanjem. "Potem pa se večinoma nadaljuje z mišičnimi ohromitvami, ki potujejo od glave navzdol. Pri hujših oblikah gre to predvsem za ohromitve dihalnega mišičja, tudi okončnin in ostalega telesa," znake opisuje Zormanova. 

Primeri v Sloveniji

"Bila je ena gospa nekaj let nazaj v naši intenzivi, ki je dejansko potrebovala tudi mehansko ventilacijo in podporno zdravljenje. Pred dobrim letom pa je bil pri nas tudi malenkost mlajši gospod, ki je imel tudi v bistvu potrjen botulizem," o primerih v Sloveniji pove Vovko.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so od leta 2015 našteli tri primere botulizma. V zadnjem je mlajši gospod v tujini jedel divjačinsko pašteto.

"Bolezen je lahko smrtna, če se seveda pravočasno ne zazna, hkrati je pa ta smrt vezana na sam potek, se pravi na ohromitev dihalnega mišičja, temu potem botrujejo aspiracije tekočin, lahko nastanejo pljučnice, motnje srčnega ritma in tako dalje," o poteku bolezni pravi Zormanova. 

Hrana, ki jo uživamo, mora imeti ustrezno barvo, vonj in okus. Skrbeti moramo za higieno in pri domačem konzerviranju živil dosledno slediti navodilom, še dodajata specialista.

botulizem zastrupitev s hrano italija okužba
Naslednji članek

Melania pisala Putinu, pismo mu je predal Trump

Naslednji članek

Junija z njim napadli Iran, na Aljaski poletel nad Putinovo glavo

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peT99
16. 08. 2025 09.25
Članek v stilu tega medija. Prazen POMP za nič... dobavljen v Slovenijo - pika. Znamka, dobavitelj, prejemnik ? Očitno že preko študentskega servisa 15 letniki sestavljajo članke...
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
16. 08. 2025 09.23
+0
Aja, vegiji, kak pa zdaj?
ODGOVORI
1 1
cix1
16. 08. 2025 09.23
EKO BIO sranje, hahaha pa boh žegni ovčke
ODGOVORI
0 0
Malo_sutra
16. 08. 2025 09.11
+1
Od kje ideja da kdo sploh kupi avokado?
ODGOVORI
3 2
Stauffenberg
16. 08. 2025 09.17
+0
Očitno ne razumeš napisanega.
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
16. 08. 2025 09.09
+3
Vakuumsko pakiran?torej je šlo že za predpripravljen pire avokada in ne cele sadeže. To naredi bistveno razliko
ODGOVORI
3 0
zmerni pesimist
16. 08. 2025 09.04
+4
Tega itak ne jem to je za gospode doma je lepo zrastel paradižnik paprika fižol kumare in to je to
ODGOVORI
5 1
petka5
16. 08. 2025 08.54
+4
In zakaj ni odpoklica? A bi lahko ljudje izvedeli za kater avokado gre? Groza od institucij in medijev. Lahko kdo razloži kaj si lahko s takimi člankom pomagamo, kjer ni info o spornem avokadu pri nas
ODGOVORI
5 1
SEJBOBOL
16. 08. 2025 08.47
+2
Od zdej naprej bom jedu sam meso ....
ODGOVORI
5 3
jablan
16. 08. 2025 09.00
+3
K da se z mesom ne mores zastrupit
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089