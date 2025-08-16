V Italiji tri smrti zaradi botulizma, domnevno okuženi avokado dobavljen tudi v Slovenijo

Glavni povzročitelj redke bolezni je okužba z bakterijskim toksinom, ki zelo dobro uspeva v pločevinkah, fermentirani in vakuumsko pakirani hrani.

V desetih letih je Nacionalni inštitut za javno zdravje zabeležil tri primere botulizma pri nas. Vsaj dva bolnika so uspešno pozdravili na ljubljanski infekcijski kliniki, starejša pacientka je sicer za dihanje potrebovala mehansko ventilacijo.

Italija, ki slovi po vrhunski kulinariki, je bila to poletje žal usodna za tri domače turiste, ki so zboleli za botulizmom. "Botulizem je načeloma redka bolezen, ki jo povzroča nevrotoksin, torej strup, ki ga proizvaja bakterija Clostridium botulinum," pojasnjuje zdravnica specialistka Andrea Zorman iz NIJZ.

"Mi smo imeli že kar nekaj primerov v Sloveniji, kjer je to lahko nastalo iz kakšnih divjačinskih paštet, kakšnih suhih mesnin, tako da je lahko marsikatera hrana vir. Saj to gre tudi čez z guacamolom in tudi z ostalim, je lahko tudi v sendviču, če so ustrezni pogoji," pravi specialist infektologije in intenzivne medicine UKC Ljubljana Tomaž Vovko.

Lokalni mediji pišejo, da je bil pri sendviču, po katerem sta dve osebi umrli, okužen vložen brokoli. Možnosti, da se zastrupimo, je sicer malo, čeprav so bakterije povsod okrog nas.

"Se pa ob določenih pogojih, se pravi ustreznem pH-ju, ustrezni temperaturi in anaerobnih pogojih, torej brez prisotnosti kisika, zbudijo, začnejo kliti. Bakterije se razmnožujejo, nastaja toksin," opisuje Zormanova.

"Bakterija je, potem pa morajo biti neki pogoji, recimo neka pokvarjena konzerva, kjer ni bilo zraka, in potem, ko nam tam tudi malo zasmrdi, načeloma tega ne gremo jesti. Tako da pač vedno je neka kombinacija," še dodaja Vovko.

Bolezen se začne s prebavnimi težavami, trebušnimi krči, slabostjo in bruhanjem. "Potem pa se večinoma nadaljuje z mišičnimi ohromitvami, ki potujejo od glave navzdol. Pri hujših oblikah gre to predvsem za ohromitve dihalnega mišičja, tudi okončnin in ostalega telesa," znake opisuje Zormanova.