V Italiji uvajajo obvezno zavarovanje e-skirojev

Predpisano obvezno zavarovanje e-skirojev zadeva približno milijon ljudi. Zavarovanje mora vsebovati identifikacijsko številko e-skiroja in je tako vezano na posamezno vozilo, premija za osnovno zavarovanje pa znaša med 35 in 55 evrov na leto.

Nov predpis je v Italiji naletel tudi na kritike. Predsednik združenja za varstvo potrošnikov Assoutenti Gabriele Melluso je bil ob uvedbi zavarovanja kritičen do nezadostnih kontrol na italijanskih cestah. Čeprav se uvajajo nove zakonske obveznosti, osnovnih pravil cestnoprometnih predpisov, kot sta obvezna uporaba čelade ali prepoved vožnje z e-skirojem v dvoje, po njegovih navedbah v številnih mestih ne preverjajo.

Število e-skirojev na italijanskih cestah se je v zadnjih letih močno povečalo. V mestih, kot sta Rim in Firence, so posebej priljubljeni med turisti, ki si želijo mesto raziskati v čim krajšem času.