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V Italiji uvajajo obvezno zavarovanje e-skirojev

Rim, 13. 07. 2026 12.43 pred 27 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
STA
E-skiro

V Italiji s četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo, povzročeno tretjim osebam med vožnjo, in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov.

Predpisano obvezno zavarovanje e-skirojev zadeva približno milijon ljudi. Zavarovanje mora vsebovati identifikacijsko številko e-skiroja in je tako vezano na posamezno vozilo, premija za osnovno zavarovanje pa znaša med 35 in 55 evrov na leto.

Nov predpis je v Italiji naletel tudi na kritike. Predsednik združenja za varstvo potrošnikov Assoutenti Gabriele Melluso je bil ob uvedbi zavarovanja kritičen do nezadostnih kontrol na italijanskih cestah. Čeprav se uvajajo nove zakonske obveznosti, osnovnih pravil cestnoprometnih predpisov, kot sta obvezna uporaba čelade ali prepoved vožnje z e-skirojem v dvoje, po njegovih navedbah v številnih mestih ne preverjajo.

Število e-skirojev na italijanskih cestah se je v zadnjih letih močno povečalo. V mestih, kot sta Rim in Firence, so posebej priljubljeni med turisti, ki si želijo mesto raziskati v čim krajšem času.

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KOMENTARJI2

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mario49
14. 07. 2026 10.56
Uporaba "skirojev mora biti ""usklajena z IZPITOM O CESTNO_VARNOSTNIH PRAVILIH !"
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0 0
Darth-Vader
13. 07. 2026 13.32
Pravilno. Pa še mini tablice nalepke bi morali imet zadaj...
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