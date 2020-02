V Italiji v povezavi z nesrečo vlaka preiskujejo pet ljudi

Pri kraju Lodi v bližini Milana je v četrtek iztiril hitri vlak, pri čemer sta umrla strojevodji, 31 ljudi pa je bilo poškodovanih.

Pristojne oblasti so že v četrtek pojasnile, da se v preiskavi osredotočajo na kretnico, na kateri so ponoči potekala vzdrževalna dela in ki ni bila v pravem položaju, da bi vlak lahko normalno peljal po progi.

"Če bi bila kretnica naravnost, vlak ne bi iztiril,"je pojasnil tožilec Domenico Chiaro. Dodal je, da preučujejo možnost človeške napake med vzdrževalnimi deli.