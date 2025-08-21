V Italiji v zvezi s sabotažo Severnega toka aretirali Ukrajinca

Ukrajinca so ponoči aretirali v bližini Riminija na podlagi evropskega naloga za prijetje in naj bi ga kmalu izročili Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah nemškega tožilstva naj bi moški pripadal skupini, ki je v bližini danskega otoka Bornholm v Baltskem morju namestila eksplozivna telesa na plinovodih Severni tok 1 in 2.

Moški, ki so ga identificirali kot Serhija K., je bil domnevno eden od koordinatorjev operacije, je sporočilo nemško tožilstvo. Obtožen je povzročitve eksplozije, uničenja ključne infrastrukture in sabotaže.

Po navedbah tožilcev so saboterji uporabili jadrnico, ki je izplula iz nemškega pristanišča Rostock, najeto prek posrednikov z uporabo ponarejenih osebnih dokumentov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.