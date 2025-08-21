Svetli način
Tujina

V Italiji v zvezi s sabotažo Severnega toka aretirali Ukrajinca

Rim, 21. 08. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
6

Oblasti v Italiji so pridržale Ukrajinca, osumljenega sodelovanja v sabotaži na plinovodu Severni tok v Baltskem morju septembra 2022, je sporočilo nemško zvezno tožilstvo.

Ukrajinca so ponoči aretirali v bližini Riminija na podlagi evropskega naloga za prijetje in naj bi ga kmalu izročili Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah nemškega tožilstva naj bi moški pripadal skupini, ki je v bližini danskega otoka Bornholm v Baltskem morju namestila eksplozivna telesa na plinovodih Severni tok 1 in 2.

Moški, ki so ga identificirali kot Serhija K., je bil domnevno eden od koordinatorjev operacije, je sporočilo nemško tožilstvo. Obtožen je povzročitve eksplozije, uničenja ključne infrastrukture in sabotaže.

Po navedbah tožilcev so saboterji uporabili jadrnico, ki je izplula iz nemškega pristanišča Rostock, najeto prek posrednikov z uporabo ponarejenih osebnih dokumentov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Plinovod Severni tok
Plinovod Severni tok FOTO: Švedska obalna straža

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so septembra 2022 potrdili štiri puščanja plina. Do dveh uhajanj je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da so puščanje povzročile podvodne eksplozije. Švedska je med preiskavo našla sledi eksploziva in potrdila, da so bile eksplozije namerna dejanja.

Napad, ki je bil izveden sredi evropske energetske krize po začetku ruske invazije na Ukrajino, je sprožil številna ugibanja in obtožbe glede odgovornosti za sabotažo.

Ukrajina je za sabotažo krivila Rusijo, ta je krivdo večkrat pripisala Zahodu. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je avgusta lani izrazil prepričanje, da so sabotažo naročile ZDA. 

Časnik Wall Street Journal je med tem lani poročal, da naj bi operacijo na dnu Baltskega morja najprej odobril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jo je nato poskusil preklicati, vendar neuspešno. V Kijevu so navedbe odločno zavrnili kot "popoln nesmisel".

Wolfman
21. 08. 2025 15.36
Kaj ste neomajno in glasno zmerjali, obtoževali, ruse, ruske ladje, tudi ruske delfine ter kite in različne ruske oblike sabotaž. A sedaj vidite, kakšna goveda so diplomati in politiki EU.
ODGOVORI
0 0
Night fly
21. 08. 2025 15.31
+2
Lepo bi bilo ,ce bi Evropa na zagovor poklicala komika BoJo-ta ,Boris Johnsona , ki je Bidenovo depeso o prepovedi podpisa miru z Rusijo prinesel Zelencu direkt v Istanbul , in s tem podaljsal vojno za nekaj let ...in za bekaj sto tisov mrtvih vojakov na obeh straneh . Zdaj pa pricakujejo ,da bo Rusija zapustila Ukrajino in svoj narod spet prepustila banderovcem .....pa kaj je ta Zahod popolnoma zadrogiran ?
ODGOVORI
2 0
Night fly
21. 08. 2025 15.28
+2
Pocasi se klobcic neutemeljenih obtozb Rusiji odvija .Resnica pocasi kaplja ven . Raje bi napisal ,da je "resnica " ze bila znana vsem nam , je pa vseeno bolje ,da je podkrepljena z dokazi . Sprasujem se , kaj bo zdaj naredila Evropa , ki je s pajdasi v Washingtonu ,Kanadi ,pa se kje uvedla morje neupravicenih sankcij , obenem pa zasegla cca 300 mlrd ruskih strateskih rezerv , "obglavila " njeno trgovanje (SWIFT) na svetovni ravni , torej se je celoten Zahod pokazal kot Lopov I.kategorije . Maske padajo, von der Witch v Bruslju ne ve vec kaj narediti ,prav tako vrhuska "voljnih" ,ki vojne noce koncati ,ker dobro vedo ,da z vzpostavljenim MIR -om prihajajo na povrsje vprasanja drzavljanov in posledicno njihov politicni propad . Zanimivo je videti , kako je Trump za mizo Evropejcem na trdo povedal ,da se on vojne v UKR ne gre vec ,torej Evropo prepusca samo sebi v vojaskem pogledu do Rusije . Torej poraz .
ODGOVORI
2 0
modelx
21. 08. 2025 15.07
+2
amerikanci že pucajo za seboj.
ODGOVORI
3 1
CenterDesno
21. 08. 2025 14.35
+0
Kdo ima korist od tega ? Ne rusi ne ukrainci....AMERIKANCI!!!
ODGOVORI
2 2
Wolfman
21. 08. 2025 15.37
In Izrael. Itak vsi v ZDA dobesedno suženjsko delajo za Izrael.
ODGOVORI
0 0
