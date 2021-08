V Italiji več kot 500 požarov, razmere na Siciliji se umirjajo

Italijanski gasilci so sporočili, da so se morali ponoči boriti z več kot 500 požari. Na območju Reggio Calabria so našli še eno truplo. Skupno so požari v Italiji terjali štiri smrtne žrtve. Se pa umirjajo razmere na Siciliji.

Italija se trenutno bori z vročinskim valom, ki je pognal temperature v nebo. V sredo naj bi padel celo nov evropski rekord, saj so na Siciliji zabeležili 48,8 stopinje Celzija. Zaradi ekstremnih temperatur in močnega vetra pa je tudi večja ogroženost pred požari. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Samo v zadnji noči so se gasilci spopadli s 528 požari, od tega jih je bilo 230 na Siciliji. Gasilci so danes sporočili, da so razmere na Siciliji trenutno pod nadzorom, to velja tudi za gorovje Madonie v bližini Palerma. PREBERI ŠE Ogenj v Grčiji divja že deveti dan: 'Požarne fronte bomo počasi ukrotili' Na območju Kalabrije so medtem v zadnjem dnevu zabeležili okoli 100 posredovanj gasilcev. V sredo so na območju Reggio Calabria našli truplo 79-letnika, ki ga je ujel požar. Isti dan pa je na območju umrl še 77-letnik, ki je skušal pred ognjenimi zublji rešiti svojo čredo. Že prejšnji teden so požari terjali dve življenji. Vročina v državi naj bi se nadaljevala tudi danes in v petek.