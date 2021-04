Nenavadne lokacije za cepljenje v Italiji: muzeji, cerkve in vodni taksiji

Italija namerava v okviru strategiji cepljenja proti covidu-19 odpreti cepilne centre tudi na nenavadnih krajih, kot so cerkve in muzeji. V Benetkah bodo od ponedeljka cepili tudi na predelanem vodnem taksiju, ki ga bodo privezali tako, da bo dostopen starejšim od 80 let. Včeraj so sicer zabeležili neljubi incident. Enega izmed cepilnih centrov so napadli z molotovkami.

V Monzi bodo dva konca tedna medtem cepili v prostorih tribun ob dirkalni progi, v Neaplju pa so se kampanji že pridružili muzeji. Na otoku Sicilija so v kampanjo cepljenja vključili številne župnije, ki so ponudile svoje prostore. Med drugim se lahko verniki udeležijo maše in obisk cerkve izkoristijo za cepljenje.

Enega izmed cepilnih centrov napadli Neznanci so vrgli dve molotovki na cepilni center v italijanskem mestu Brescia. Po poročanju medijev žrtev ni bilo, je pa nastalo nekaj poškodb na poslopju. Kljub temu so cepljenje proti covidu-19 v centru nadaljevali. Policija je sprožila preiskavo včerajšnjega dogodka, med drugim pregledujejo posnetke nadzornih kamer v okolici. Odgovornosti za napad zaenkrat ni prevzel nihče. Predsednik dežele Lombardija, kjer leži Brescia, Attilio Fontana je napad označil za zlobno in nesprejemljivo dejanje. Italija si je postavila cilj, da bo do septembra cepila 80 odstotkov prebivalstva. Doslej so v državi s 60 milijoni prebivalci razdelili več kot 11 milijonov odmerkov cepiva. V Italiji sicer načrtujejo bistveno pospešitev hitrosti cepljenja proti covidu-19. Do konca aprila želijo doseči, da bi lahko izvedli po pol milijona cepljenj na dan. Na ta način bi lahko s cepljenjem končali septembra.