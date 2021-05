V Italiji zasegli 400 kilogramov kokaina, namenjenih na Kosovo

Italijanske oblasti so kljub odkritju pustile, da zabojnik nadaljuje svojo pot do cilja v kosovskem mestu Lipljan. Italijanske, albanske in kosovske oblasti so nato v povezavi s to pošiljko aretirale 25 ljudi, sedem pa jih je obtoženih mednarodne preprodaje drog.

Italija je znana kot središče nezakonite trgovine z drogami, mafijska organizacija Ndrangheta, ki deluje v Kalabriji, pa nadzoruje večino uvoza kokaina v Evropo.