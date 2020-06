V Italiji že prvi turisti, Markov trg v Benetkah poplavljen

Italija je v okviru rahljanja ukrepov po izbruhu koronavirusa po okoli dveh mesecih odprla svoje meje za državljane Evropske unije in že v prvih dneh po odprtju je v deželo na Apeninskem polotoku odpotovalo kar nekaj turistov. Kljub slabemu vremenu so na italijanskih plažah tuji obiskovalci, med drugim iz Avstrije in Nemčije. Benetke so medtem pod vodo, kar pa za junij ni ravno običajno.

Italija je s 3. junijem odprla meje za državljane EU, prvi turisti pa so v državo že prispeli. Beneški časnikIl Gazzettino je fotografiral par iz Salzburga, ki že 35 let dopustuje v bližini Benetk. Par je skupaj s še okoli sto nemškimi turisti zasedel bungalove v tamkajšnjem kampu. "Na meji nas ni nihče kontroliral. Avstrijska vlada odsvetuje potovanja v Italijo, jih pa ne prepoveduje. Gotovo bova tu preživela celo poletje," je par dejal za časnik. Hotelirji se sicer zavedajo, da se bo sezona verjetno začela šele julija. V maju je bilo sicer v Italiji odprtih okoli 40 odstotkov hotelov, v juniju pa jih je zaprtih še okoli 26 odstotkov. Počasi se prebujajo tudi med turisti zelo priljubljene Benetke. Nekaj tujih obiskovalcev lahko uživa v enkratni izkušnji skoraj izpraznjenih Benetk, ki delujejo kot muzej na prostem, je dejal tamkajšnji županLuigi Brugnaro. Sta pa že ob odprtju meja na naslovnici pristala dva obiskovalca, domnevno Nemca, ko sta skočila v vodo v kanalu Grande in zaplavala pod mostom Rialto. To je sicer prepovedano in se kaznuje z visoko globo. Podobno je v Rimu, kjer se tudi na ulice podaja vse več domačinov in tujih turistov, četudi je to še daleč od običajne gneče za ta čas. icon-expand Letališče Fiumicino v Rimu je znova zaživelo v sredo, ko je Italija sprostila omejitve potovanj. FOTO: AP Benetke je sicer ponoči poplavilo. Raven morja je narasla na 116 centimetrov nad svojo običajno višino in med drugim poplavila Markov trg, ki je najnižja točka v Benetkah. Visoko plimovanje in poplave so v Benetkah običajne predvsem jeseni in pozimi, medtem ko se junija lahko pojavijo, a za ta mesec niso običajne. Nazadnje je bilo junija mesto pod vodo leta 2016, pred tem pa leta 2002. So pa poplave hudo prizadele mesto lani novembra, ko je bila gladina vode 187 centimetrov višja kot običajno. icon-expand Poplavljen Markov trg v Benetkah. FOTO: AP