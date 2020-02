V Italiji že sedem smrtnih žrtev, trgovine skoraj izropane

Po poročanju italijanskega portala Corriere della Sera je za posledicami okužbe z novim koronavirusom umrla tudi 62-letnica iz mesteca Castiglione d'Adda v Lombardiji. Umrla je v bolnišnici. Štiri današnje in skupno šest od sedmih žrtev so iz Lombardije, ki je žarišče novega koronavirusa v Italiji.

Zatem pa je v Brescii umrla bolnica z rakom, ki so jo v bolnišnico prepeljali v nedeljo. Pozneje so italijanske oblasti zanikale, da je smrt posledica koronavirusa. Šesta smrtna žrtev, o kateri poroča Ansa, je 80-letni moški z Milana.

Italijanskim okuženim je skupno, da nihče od njih ni bil na Kitajskem, to pa je podatek, ki zelo skrbi epidemiologe, virologe in infektologe, poroča Corriere della Sera. Nikakor namreč ne uspejo ugotoviti, kje se je virus začel širiti oziroma kdo je "pacient nič", torej prvi okuženi. Iščejo obolele, ki so bili v kontaktu z osebami, ki so se vrnile iz Vuhana, a za zdaj neuspešno. Prvi "osumljenec", podjetnik iz mesteca Castiglione d’Adda, je bil na testih negativen.

Preverili so tudi 60-letnika, ki živi v bližini kraja Vo Euganeo. Moški, ki je kazal simptome bolezni, sicer ni bil v Vuhanu, je pa pred nekaj tedni obiskal središče lombardijskega izbruha virusa. Oblasti so ugibale, da bi bil lahko prav on tisti, ki je virus prinesel v Vo Euganeo, nam najbližji od enajstih krajev, ki so jih povsem zaprli. Zapustiti ali obiskati jih je mogoče le s posebnim dovoljenjem, vse dostope varuje policija, če bo treba, pa bo na pomoč priskočila tudi vojska. Tam živi okoli 50 tisoč ljudi, oblasti so vse pozvale, naj ne zapuščajo domov, če to ni zares nujno. Po zadnjih podatkih so testi pokazali, da 60-letnik ni okužen s koronavirusom.

Čeprav so trgovine odprte, so police marsikje prazne. Prebivalci so namreč pokupili vse, da bi si naredili zalogo v primeru še strožje karantene. Fotografijo so posneli v Milanu.

Opustele ulice, prestrašeni ljudje, pošle zaloge nekaterih potrebščin

Življenje v severnih italijanskih deželah je zaradi izrednih ukrepov, ki so jih sprejeli v prizadevanju, da bi ustavili širjenje virusa, zastalo. Do 1. marca, morda pa tudi dlje, bodo zaprti vrtci, šole in univerze, prav tako so prepovedali delovanje nočnim lokalom, bari morajo svoja vrata zapreti najkasneje ob 18. uri. Odpovedane so maše, zaprte ostajajo cerkve, med njimi znamenita milanska katedrala, v operah in gledališčih ne bo predstav, odpadel je celo znameniti beneški karneval. Pustno rajanje so prav tako odpovedali v nam bližnjem Trstu, odpovedani so športni dogodki.

Strah pred koronavirusom je na Tržaškem povzročil splošen naval na lekarne, veleblagovnice in najrazličnejše trgovine, kjer so ljudje pokupili higienski gel za roke, razkužila in zaščitne maske. Ponekod so pošle zaloge nekaterih živil, kot je moka.