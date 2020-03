V Italiji že več kot 2500 okuženih, prvi primer tudi na Poljskem

S koronavirusom se je po svetu okužilo že več kot 93.100 ljudi, od tega jih je 3194 umrlo, več kot polovica pa je bolezen že prebolela. Virus se je razširil v 75 državah in medtem ko na Kitajskem število okuženih na dnevni bazi upada, pa se s porastom števila okuženih borijo drugod. Največ težav z izbruhom imajo v Južni Koreji, Iranu in Italiji, kjer je število okužb preseglo 2500.

Število okuženih na Kitajskem že tretji dan pada. V provinci Hubei so zabeležili 115 novih primerov, v drugih delih Kitajske štiri, umrlo pa je 38 ljudi (skupno 2981). Čeprav se izbruh umirja pa oblasti pozorno spremljajo potencialne nove primere, ki bi jih lahko iz tujine vnesli v državo. V Pekingu in provinci Guangdong so uvedli zahtevo, da morajo potniki iz držav, ki so zabeležile večje število okužb v 14-dnevno samoizolacijo.

V Italiji je zaradi novega koronavirusa umrlo 79 ljudi. FOTO: AP

Medtem pa se koronavirus širi v Evropi. Na Poljskem so zabeležili prvi primer. Zdravstveni minister Lukasz Szumowski je sporočil, da se moški nahaja v izolaciji na zahodu države ter da je njegovo stanje dobro. Na Poljskem so doslej izvedli 550 testov. Moški naj bi se vrnil iz Nemčije, kjer so diagnosticirali že več kot 100 primerov. Medtem so prvo smrt zaradi virusa potrdili v Španiji. V Franciji so od 204 okuženih zaenkrat umrle štiri osebe. Med ostalimi evropskimi državami so okužbe s koronavirusom zabeležili v Švici (47), na Norveškem (32), Nizozemskem (24), Švedskem (21), v Avstriji (21), Belgiji (13), na Islandiji (11), v San Marinu (10, od tega ena smrtna žrtev), na Hrvaškem (9), v Grčiji (7), na Finskem (6), Danskem (6), Češkem (5), v Romuniji (3), Rusiji (3), na Portugalskem (2) ter po ena okužba v Severni Makedoniji, Estoniji, Belorusiji, Litvi, na Irskem, Luksemburgu, Monaku, Andori, Ukrajini in Latviji.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke