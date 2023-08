V Italiji znova zahteve po odvzemu državnega odlikovanja Titu

Komisija italijanskega senata za kulturo je sredi julija že obravnavala predlog o odvzemu viteškega reda velikega križa, s katerim je Josipa Broza Tita leta 1966 odlikoval tedanji italijanski predsednik Giuseppe Saragat.

Za postopkom stoji senator vladnih skrajno desnih Bratov Italije Roberto Menia, znan po tem, da je ostro nasprotoval zaščitnemu zakonu za Slovence v Italiji. Prvi je podpisan pod predlog, s katerim zahtevajo odvzem omenjenega odlikovanja Titu v fazi priprave predloga Zakona o spodbujanju poznavanja tragedije fojb in eksodusa Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije med mladimi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Predlog predvideva možnost odvzema odlikovanj vsem, ki so odgovorni za zločine proti človečnosti, ne glede na to, ali so tako kot Tito že pokojni.

Italijanski desničarji Titov režim krivijo za množične poboje Italijanov v Istri in okolici Trsta med drugo svetovno vojno in tik po njej, kot tudi za eksodus več sto tisoč Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije po vojni.