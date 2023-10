V izbruhu jeze nekdanjemu dekletu ukradel pitona in ju odvrgel na ulice Sydneyja

"Moj usrani nekdanji je, ko sem prekinila z njim, v navalu jeze na ulico odvrgel moja ljubka, doma vzrejena pitona," je po poročanju News.com.au v zaprti skupini na Facebooku zapisala lastnica kač z imenoma Mango in Bagel. Povedala je, da sta 2,5 metra dolgi kači udomačeni in da zato ne bosta preživeli v naravi. "Resnično me skrbi za njuno zdravje," je še zapisala in skupnost prosila, naj ji sporoči kakršne koli informacije o kačah.

Po poročanju spletne strani Guardian Australia prebivalci Sydneyja preiskujejo mestne ulice in poskušajo rešiti hišna pitona.