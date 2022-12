V izolacijo po novem sosedje iz treh nadstropij nad in pod okuženim

Protesti proti strogim covidnim ukrepom, ki so zajeli več kitajskih mest, so mnogi označili kot največje nasprotovanje predsedniku Ši Džinpingu , ki državo vodi že desetletje. Kitajska se pripravlja tudi na obdobje, ko bo gospodarska rast precej počasnejša kot zadnja desetletja.

Pred tem so morali v karanteno v državno ustanovo, v večtedensko izolacijo pa so poslali tudi celotne soseske.

V prestolnici so v sredo odpravili tudi vsakodnevno množično testiranje za tiste, ki jim ni treba pogosto zapuščati doma. Za vstop v javne prostore pa morajo še vedno imeti negativen test na okužbo, ki je star največ 48 ur. V okrožju Haizhu pa so naredili še korak dlje in sporočili, da se morajo vsakodnevno testirati le še zaposleni v določenih sektorjih, kot so zdravstvo, farmacevti in dostavljavci.

Reuters navaja tudi nova pravila v predelih Pekinga, ki naj bi dovoljevala, da se okužene osebe, ki majo blage simptome, izolirajo na svojem domu. Vendar morajo v karanteno tudi sosedje. Tisti iz istega nadstropja in vsi, ki živijo tri nadstropja nad in pod okuženo osebo.

V industrijskem mestu Guangdžov, kjer so potekali nasilni protesti, so sporočili, da bodo odpravili začasne zapore. Med drugim se bodo v enem od okrožij učenci lahko fizično vrnili v šole, odprli bodo restavracije, kinodvorane in nekatera podjetja.

Podpredsednica vlade Sun Čunlan je odločitev o rahljanju utemeljila s trditvijo, da virus ne povzroča več težjega poteka. "V državi so sedaj drugačne razmere. Virus ni več tako nevaren, poleg tega je cepljenih vse več ljudi, na področju obvladovanja virusa pa že imamo izkušnje," je povedala za državne medije in napovedala nadaljnje testiranje in izvajanje karantene.

Vsaj dva odmerka cepiva je prejelo več kot 90 odstotkov Kitajcev, vendar je delež manjši prav med starejšimi. Kitajska je v sredo poročala o nekaj več kot 36 tisoč primerih, kar je nekoliko manj kot v torek, ko so jih potrdili skoraj 38 tisoč, poroča Guardian.

Čeprav se zdi, da so omilitve posledica zahtev, ki so jih na ulicah izrazili Kitajci, pa kitajske oblasti do tistih, ki so protestirali, ne kažejo kaj preveč usmiljenja. Še naprej namreč iščejo protestnike, med njimi so nekateri poročali, da jih je policija klicala na mobilne telefone in zahtevala naslov njihovega prebivališča.