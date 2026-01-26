V Izrael posmrtni ostanki še zadnjega talca iz Gaze

Izraelska vojska je dejala, da so družino talca Rana Gvilija že obvestili o najdbi in da so njegove posmrtne ostanke vrnili v Izrael, kjer bodo pokopani.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes pozdravil vrnitev vseh izraelskih talcev. "To je ogromen dosežek za Izraelske obrambne sile, za državo Izrael in tudi za državljane Izraela," je dejal.
"Najdba trupla zadnjega izraelskega ujetnika v Gazi potrjuje zavezanost Hamasa vsem zahtevam dogovora o prekinitvi ognja v Gazi," pa je v izjavi izpostavil Hamasov predstavnik Hazem Kasem.
Gibanje Hamas je moralo skladno z dogovorom iz 10. oktobra lani Izraelu predati 20 še živečih talcev in posmrtne ostanek 28 umrlih talcev, ki so jih pripadniki Hamasa po napadu na Izrael 7. oktobra 2023 odpeljali v Gazo.
Preden je vojska potrdila identiteto še zadnjega pogrešanega talca, so iz kabineta izraelskega premierja sporočili, da bodo mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom znova odprli, ko bodo dobili posmrtne ostanke omenjenega talca. Vnovično odprtje prehoda Rafa je ključnega pomena za dostavo pomoči v Gazo.
Vrnitev posmrtnih ostankov še zadnjega talca odpira pot drugi fazi mirovnega načrta, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump. V okviru druge faze je predvidena razorožitev Hamasa in vzpostavitev tehnokratske uprave v Gazi.
Del Trumpovega mirovnega načrta je tudi tako imenovani Odbor za mir, ki ga je ameriški predsednik ustanovil minuli četrtek v švicarskem Davosu. Znotraj tega odbora bo deloval izvršni odbor za Gazo.