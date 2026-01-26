V Izrael posmrtni ostanki še zadnjega talca iz Gaze

Izraelska vojska je dejala, da so družino talca Rana Gvilija že obvestili o najdbi in da so njegove posmrtne ostanke vrnili v Izrael, kjer bodo pokopani.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes pozdravil vrnitev vseh izraelskih talcev. "To je ogromen dosežek za Izraelske obrambne sile, za državo Izrael in tudi za državljane Izraela," je dejal.

"Najdba trupla zadnjega izraelskega ujetnika v Gazi potrjuje zavezanost Hamasa vsem zahtevam dogovora o prekinitvi ognja v Gazi," pa je v izjavi izpostavil Hamasov predstavnik Hazem Kasem.