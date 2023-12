V izraelskem napadu na begunsko taborišče naj bi umrlo najmanj 70 ljudi

OGLAS

Tiskovni predstavnik zdravstvenega ministrstva v Gazi, ki ga vodi Hamas, Ashraf al-Qudra je po poročanju BBC dejal, da bo število smrtnih žrtev po napadu na taborišče Al-Maghazi verjetno še naraslo, saj da na tem območju živi veliko družin. Izraelska vojska je za medij potrdila, da je prejela "poročila o incidentu v taborišču Maghazi". "Kljub izzivom, ki jih predstavljajo teroristi Hamasa, ki delujejo na civilnih območjih v Gazi, so izraelske obrambne sile zavezane mednarodnemu pravu, vključno s sprejemanjem izvedljivih korakov za zmanjšanje škode civilistom," pa so dodali ob tem.

'Mojih vnukov, moje hčere, njenega moža ... nikogar ni več' Na desetine ranjenih so iz Maghazija prepeljali v bližnjo bolnišnico Al-Aqsa. Posnetki, ki so zakrožili na spletu, med drugim prikazujejo krvave obrazke otrok in vreče za trupla. Ministrstvo za zdravje je ob tem sporočilo, da so bile v zračnem napadu v nedeljo zvečer zadete tri hiše. Po besedah tiskovnega predstavnika ministrstva je bil v napadu uničen gosto poseljen stanovanjski blok. Moški, ki je v božičnem napadu izgubil hčer in vnuke, je dejal, da je njegova družina pobegnila s severa ter se zatekla na varnejše območje osrednje Gaze. "Živeli so v tretjem nadstropju ene od stavb. Ob napadu se je nanje zrušil zid. Mojih vnukov, moje hčere, njenega moža ... nikogar ni več," je dejal skrušeni moški.

Kot poroča medij, je dodal še, da so tarča vsi, tudi civilisti, na območju. "Ni varnega kraja. Rekli so nam, naj zapustimo mesto. Zdaj smo prišli v osrednjo Gazo, da bi umrli." V palestinski organizaciji Rdeči polmesec opozarjajo, da so intenzivni izraelski zračni napadi povzročili zaprtje glavnih cest med Maghazijem in dvema drugima begunskima taboriščema, Al-Bureij in Al-Nuseirat. "To ovira delo reševalnih vozil in reševalnih ekip," so sporočili. Število žrtev z vsakim dnem večje Po navedbah zdravstvenega ministrstva je bilo od 7. oktobra v Gazi ubitih več kot 20.000 ljudi, večinoma otrok in žensk, ranjenih pa 54.000 oseb. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je bilo od petka v Gazi ubitih več kot ducat njihovih vojakov. Sobota je bila sicer eden najbolj smrtonosnih dni, vendar je izraelski premier Benjamin Netanjahu dejal, da "druge izbire, kot da se še naprej borijo, nimajo".

