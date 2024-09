V izraelskem napadu na begunsko taborišče v Gazi ubitih šest uslužbencev ZN

V izraelskem zračnem napadu na poslopje šole v begunskem taborišču Nuseirat v Gazi, kamor so se zatekli razseljeni Palestinci, je bilo v sredo ubitih šest uslužbencev Agencije ZN za palestinske begunce. Dejanje so med drugim obsodili v Bruslju, Berlinu in ZDA. Generalni sekretar ZN pa je poudaril, da se morajo te kršitve mednarodnega humanitarnega prava končati takoj. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem skupaj s partnerji v sredo izvedla največjo medicinsko evakuacijo iz Gaze po 7. oktobru lani, dosegli pa so tudi prvi cilj kampanje cepljenja proti otroški paralizi.

Izraelska vojska (IDF) in agencija za civilno obrambo Gaze sta sporočili, da je bilo v zračnem napadu izraelskih sil na poslopje šole v begunskem taborišču Nuseirat ubitih 18 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska je sporočila, da so njene zračne sile izvedle natančen napad na teroriste, ki so delovali v Hamasovem poveljniško-nadzornem centru na območju šole.

"Šola, spremenjena v zatočišče za 12.000 ljudi, je bila danes spet tarča izraelskih zračnih napadov. Med mrtvimi je šest uslužbencev UNRWA," pa je na omrežju X sporočil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in dejanje označil za popolnoma nesprejemljivo. Poudaril je, da se morajo dramatične kršitve mednarodnega humanitarnega prava takoj končati. Napad so obsodili tudi vodja UNRWA Philippe Lazzarini, visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ameriški državni sekretar Antony Blinken in Nemčija. Prvi je na omrežju X izpostavil, da je bilo od začetka vojne v Gazi ubitih že 220 članov osebja agencije. "Neskončno in nesmiselno ubijanje dan za dnem," je zapisal.

Borrell je poudaril, da mednarodna skupnost ne more in ne sme sprejeti neupoštevanja mednarodnega humanitarnega prava, v Berlinu pa so tako kot Guterres dejanje označili za nesprejemljivo in Izrael pozvali, naj zaščiti uslužbence ZN in druge humanitarne delavce. K zaščiti humanitarnih delavcev je v luči napada med obiskom v Varšavi pozval tudi Blinken. Po navedbah UNRWA gre za največje število smrtnih žrtev med njenim osebjem v enem napadu od začetka vojne, poroča AFP. Poslopje šole, v katerem živi okoli 12.000 razseljenih Palestincev, predvsem žensk in otrok, je bilo sicer od začetka vojne tarča izraelskih napadov že petič, je še sporočila UNRWA. WHO izvedla največjo medicinsko evakuacijo iz Gaze po 7. oktobru Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem skupaj s partnerji v sredo izvedla obsežno evakuacijo bolnih in ranjenih iz Gaze. "To je bila doslej največja evakuacija iz Gaze od 7. oktobra lani," je poudaril predstavnik WHO za palestinska ozemlja Rik Peeperkorn in dodal, da so imeli za akcijo na voljo zelo malo časa. Posebej težko je bilo evakuirati bolnike s težko dostopnega severa Gaze.

Poleg 97 bolnih in hudo ranjenih, vključno s 45 otroki, je WHO s partnerji iz enklave evakuirala tudi 155 njihovih spremljevalcev. Na nadaljnjo zdravljenje so jih prepeljali v Abu Dabi. Uspešno evakuacijo je pozdravil tudi generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Po oceni WHO sicer v Gazi nujno medicinsko evakuacijo potrebuje več kot 10.000 ljudi, medtem ko je najmanj 22.500 ljudi utrpelo poškodbe, ki so jim spremenile življenje. Večinoma gre za poškodbe okončin. Ti ljudje po besedah Peeperkorna potrebujejo dolgotrajno, tudi večletno rehabilitacijo. "Ne moremo čakati na prekinitev ognja in mirovni dogovor," je poudaril.

V skoraj popolnoma uničeni Gazi, ki jo izraelska vojska oblega že več kot 11 mesecev, je bilo od 7. oktobra lani ubitih že več kot 41.000 ljudi, večinoma žensk in otrok. Prek 98.000 je ranjenih.

Dosegli prvi cilj kampanje cepljenja proti otroški paralizi v Gazi WHO je danes sporočil tudi, da je obsežna akcija cepljenja proti otroški paralizi v Gazi po njihovi oceni dosegla svoj prvi cilj – cepili naj bi več kot 90 odstotkov otrok, mlajših od 10 let. Ob tem so dodali, da bo čez štiri tedne potrebna nova akcija cepljenja z drugim odmerkom cepiva. Prvi odmerek cepiva proti otroški paralizi je v Gazi do srede prejelo 552.451 otrok, mlajših od 10 let, WHO sicer še čaka na podatke o današnjem, zadnjem dnevu cepilne kampanje. "Ocenjujemo, da smo verjetno dosegli cilj," je dejal Peeperkorn. Po njegovih besedah so sprva nameravali cepiti približno 640.000 otrok, vendar so verjetno precenili številčnost ciljne populacije. WHO je konec avgusta začela kampanjo cepljenja otrok proti otroški paralizi, potem ko so v Gazi zabeležili prvi primer te bolezni po 25 letih. Otroška paraliza je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene živčni sistem in povzroča ohromitve, lahko tudi smrt. Okužba se prenaša fekalno-oralno prek umazanih rok. Po navedbah WHO se bo čez približno štiri tedne začela nova kampanja za zagotovitev potrebnega drugega odmerka cepiva. Dodajajo, da mora tudi drugi odmerek nujno dobiti najmanj 90 odstotkov otrok, da bi preprečili širjenje bolezni. Peeperkorn je ob tem izrazil hvaležnost za spoštovanje dogovora o seriji tridnevnih humanitarnih premorov v različnih delih enklave v času cepilne kampanje. Dodal pa je, da se še vedno zavzemajo za vzpostavitev ustreznih humanitarnih koridorjev v Gazi, da bi pomoč lahko dosegla vse, ki jo potrebujejo.

Hamas pripravljen na uresničitev prekinitve ognja brez novih pogojev Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v sredo v Dohi ponovilo pripravljenost na uresničitev prekinitve ognja, ki temelji na predlogu ZDA, ne namerava pa sprejemati kakršnih koli novih pogojev. Kot je sporočil Hamas, se je njihov glavni pogajalec Halil al Haja v Dohi sestal v katarskim premierjem, šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem in vodjo egiptovske obveščevalne službe Abasom Kamelom. Na pogovorih o možnosti za prekinitev ognja v Gazi in izmenjavi talcev za zapornike so govorili o zadnjih dogodkih, niso pa javili, ali je bil dosežen preboj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zadnji krogi pogajanj, ki potekajo v Dohi in Kairu, se sicer osredotočajo na okvir, ki ga je maja predstavil ameriški predsednik Joe Biden, ter na prehodni dogovor, ki je bil stranema predstavljen avgusta.