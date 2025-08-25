Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

V izraelskem napadu na bolnišnico v Gazi med ubitimi več novinarjev

Gaza, 25. 08. 2025 11.16 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

V izraelskem napadu na bolnišnico Naser na jugu območja Gaze je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi štirje novinarji, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita. Med ubitimi sta fotoreporter televizije Al Jazeera in sodelavec agencije Reuters.

Tarča izraelskega napada je bila bolnišnica Naser v Han Junisu. Po zadnjih podatkih civilne zaščite je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi več zdravstvenih delavcev in tudi novinarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Katarska televizija Al Jazeera je potrdila, da je med žrtvami njihov fotoreporter Mohamad Salama, agencija Reuters pa poroča, da je bil ubit tudi njihov sodelavec, prav tako fotoreporter Hasam al Masri.

V napadu sta umrla še novinarka Mariam Abu Daka in novinar Moaz Abu Taha. Prva je med drugim sodelovala z ameriško agencijo AP, drugi pa z mrežo NBC, še piše Al Jazeera.

Preberi še Palestinska zunanja ministrica na uradnem obisku v Sloveniji

Izraelska vojska je že v začetku meseca v napadu na šotor, ki ga je v mestu Gaza uporabljala novinarska ekipa, ubila pet sodelavcev Al Jazeere. Napad je sprožil val zgražanja in obsodb.

izraelski napad bolnišnica gaza novinarji
Naslednji članek

Vučić tarča posmeha: 'Kot bi stopil iz reklame za kuharsko oddajo'

SORODNI ČLANKI

Palestinska zunanja ministrica na uradnem obisku v Sloveniji

Pred beneškim festivalom poziv filmskih ustvarjalcev za Palestino

V Gazi uradno razglašena lakota: 'Čas za ukrepanje ni jutri, temveč zdaj'

V Gazi tudi uradno razglašena lakota, Fajonova: To je nova faza pekla

Netanjahu odredil začetek pogajanj za osvoboditev talcev in končanje vojne

Lazzarini: Zgolj v mestu Gaza podhranjenih skoraj tretjina otrok

Slovenski Spartan odpeljal odeje in hrano za civiliste v Gazi

Ljubljanska univerza za zamrznitev sodelovanja z izraelskimi pri evropskih programih

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110