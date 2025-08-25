V izraelskem napadu na bolnišnico v Gazi med ubitimi več novinarjev

Kri na fotoaparatu po napadu na bolnišnico v Gazi

Tarča izraelskega napada je bila bolnišnica Naser v Han Junisu. Po zadnjih podatkih civilne zaščite je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi več zdravstvenih delavcev in tudi novinarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Katarska televizija Al Jazeera je potrdila, da je med žrtvami njihov fotoreporter Mohamad Salama, agencija Reuters pa poroča, da je bil ubit tudi njihov sodelavec, prav tako fotoreporter Hasam al Masri.

V napadu sta umrla še novinarka Mariam Abu Daka in novinar Moaz Abu Taha. Prva je med drugim sodelovala z ameriško agencijo AP, drugi pa z mrežo NBC, še piše Al Jazeera.