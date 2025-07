V izraelskem napadu na cerkev v Gazi ubiti dve osebi, ranjen tudi duhovnik

"Cerkev Svete družine v Gazi je bila danes zjutraj napadena. Na kraju je več ranjenih, med njimi tudi duhovnik, pater Gabriel Romanelli," je sporočil latinski patriarhat v Jeruzalemu in potrdil, da je bila v napadu poškodovana ta edina katoliška cerkev v palestinski enklavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah civilne zaščite v Gazi sta bili v izraelskem napadu na cerkev ubiti dve osebi. Njuni smrti je potrdil tudi latinski patriarhat in sporočil, da je bilo ob patru ranjenih še enajst ljudi, med njimi trije huje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Papež Leon XIV. je v telegramu župniji izrazil "globoko užaloščenost zaradi vojaškega napada". Pozval je k takojšnji prekinitvi ognja in izrazil upanje v dialog, spravo in trajen mir v regiji, poroča AFP, ki dodaja, da Izraela ni omenjal. Njegov predhodnik, pokojni papež Frančišek, je imel sicer od začetka vojne v Gazi redne stike s patrom Gabrielom Romanellijem in župnijo v Gazi.

Podpredsednik italijanske vlade in zunanji minister Antonio Tajani je napad na cerkev ostro obsodil in pozval k ustavitvi nasilja. V telefonskem pogovoru je Romanelliju izrazil solidarnost in podporo, v pogovoru z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom pa je obsodil napad in izpostavil potrebo po takojšnjem premirju, poroča Ansa.

Italijanska premierka Giorgia Meloni pa je opozorila, da so "napadi na civilno prebivalstvo, ki jih Izrael izvaja že več mesecev, nesprejemljivi". "Nobena vojaška akcija ne more upravičiti takšnega ravnanja," je še zapisala na omrežju X.

Izrael je medtem v odzivu sporočil, da njihove sile nikoli ne ciljajo verskih objektov in da incident preiskujejo.