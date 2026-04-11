V izraelskem napadu na Gazo več mrtvih

"Danes okoli 1.40 je bilo ubitih sedem ljudi, več pa jih je bilo ranjenih, med njimi so štirje v kritičnem stanju, potem ko je izraelski brezpilotni letalnik izstrelil dve raketi v bližini policijske postaje v begunskem taborišču Al Bureidž," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil tiskovni predstavnik civilne zaščite v Gazi Mahmud Basal. Iz bolnišnice al Aksa so sporočili, da so sprejeli šest trupel in sedem ranjenih, od katerih so štirje v kritičnem stanju. Po njihovih navedbah je bila tarča izraelskih napadov "skupina razseljenih civilistov v bližini mošeje". V bližnjo bolnišnico Al Avda pa so sprejeli eno truplo in dva ranjenca. V izraelski vojski so za AFP izjavili, da informacije še preverjajo.

Po besedah Basala je napad sovpadal z davišnjim silovitim topniškim obstreljevanjem vzhodnih predelov mesta Han Junis na jugu enklave in z napadi okoli mestne hiše v Bejt Lahiji na severu. V napadih je bilo uničenih tudi več hiš na vzhodu mesta Gaza. Od uveljavitve premirja 10. oktobra lani med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas po dveletnih izraelskih napadih na Gazo se sicer strani medsebojno obtožujeta kršitev. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je v petek obsodil nadaljevanje izraelskega ubijanja Palestincev v Gazi. Poudaril je, da "neusmiljen val umorov priča o vztrajnem preziranju življenja Palestincev, ki ga omogoča splošna nekaznovanost". Ob sklicevanju na podatke ministrstva za zdravje v Gazi je izpostavil, da je izraelska vojska samo v aprilu ubila najmanj 32 Palestincev.

