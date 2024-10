V izraelskih napadih umrlo najmanj 40 ljudi, med njimi več otrok

Med mrtvimi je bil vsaj en dojenček, ki so ga v bolnišnico pripeljali s poškodbami, a je umrl kmalu po tem, ko so ga zdravniške ekipe poskušale rešiti. Njegovo drobno truplo je v mrtvašnico odnesel njegov hlipajoči stric. "Razmere v šoli Al Mufti so zelo težke, število ranjenih je veliko," je za CNN povedal bolničar Khaled Abu Zaher in dodal, da je območje po podatkih izraelske vojske razvrščeno kot varno območje.

V izraelskih napadih na šolo Al Mufti v begunskem taborišču Nuseirat v Gazi je bilo ubitih najmanj 22 ljudi, so sporočili predstavniki bolnišnic Al Avda in Al Aksa. Po podatkih civilne zaščite Gaze se več kot 5.000 razseljenih ljudi skriva v šoli Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), poroča CNN.

V mesto Binjamina je Izrael takoj napotil večje število zdravstvenega osebja, ranjene pa so z reševalnimi vozili in helikopterjem prepeljali v pet lokalnih bolnišnic. Izraelski reševalci so sporočili, da je bilo v napadu ranjenih 61 ljudi – od tega trije kritično. Dodali so, da so 37 ranjenih odpeljali v več bolnišnic na območju, poroča britanski BBC.

Hezbolah je sporočil, da je bil tarča povračilnega napada vadbeni center izraelske vojske na območju, ki se nahaja med Tel Avivom in Haifo.

Napad je bil odgovor na izraelske napade na jugu Libanona in v Bejrutu, je dodalo gibanje, ki je Izraelu zagrozilo z novimi napadi, če se bo izraelska ofenziva v Libanonu nadaljevala.