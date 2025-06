V izraelskem napadu na zapor v Teheranu umrlo več kot 70 ljudi

V napadu je bil uničen del upravne stavbe v velikem in močno utrjenem zaporniškem kompleksu Evin na severu Teherana, v katerem iranske oblasti po navedbah skupin za človekove pravice zadržujejo politične zapornike in tuje državljane, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah predstavnika iranskega sodstva so med žrtvami napada na Evin administrativno osebje, pazniki, zaporniki in sorodniki zapornikov na obisku, pa tudi ljudje, ki živijo v bližini.

Posnetki, ki jih je objavilo sodstvo, kažejo porušene zidove in strope, nagrmadene ruševine in poškodovane površine v ustanovi. Po navedbah iranskega sodstva so bili napadi usmerjeni na zdravstveni center in prostore za obiske v zaporu.

Dan po napadu je iransko sodstvo sporočilo, da je uprava zapora premestila zapornike iz zapora Evin, ni pa navedla njihovega števila ali identitete.

Med zaprtimi v Evinu je bila dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi, pa tudi več francoskih državljanov in drugih tujcev.

Izraelske oblasti so napad na Evin opisale kot simboličen udarec iranski vladi. Iranski aktivisti so napad obsodili, saj da ogroža življenja političnih zapornikov. Zapornike naj bi po napadu premestili v druge zapore, kjer so razmere domnevno še slabše, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med ubitimi v izraelskem napadu naj bi bil javni tožilec Ali Ghanatkar, ki je bil delno odgovoren za obsodbo Narges Mohammadi, še poroča dpa.