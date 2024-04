V izraelskem napadu umrla nosečnica, iz njene maternice uspeli rešiti dojenčka

Izraelski napadi na Gazo ne popuščajo. Ponoči so rakete zadele dve stanovanjski hiši, po poročanju Reutersa umrlo 13 otrok, skupaj pa 19 ljudi. Umrli so tudi noseča Palestinka, njen mož in hčerka. A zdravstveni delavci so kljub temu uspeli iz maternice nosečnice rešiti še nerojenega otroka.

Dojenčica tehta 1,4 kilograma, na svet pa so jo uspeli spraviti s pomočjo carskega reza. Zdravnik Mohammed Salama, je dejal, da je deklica trenutno v stabilnem zdravstvenem stanju.