V izraelskem napadu v Gazi ubitih pet novinarjev

Vozilo televizijske hiše Al Quds Today je bilo parkirano pred bolnišnico Al Avda v Nuseiratu v osrednjem delu Gaze, ko ga je zadela izraelska bomba, so sporočili iz bolnišnice in iz medijske hiše. Po poročanju CNN je bilo v vozilu v času napada pet novinarjev: Ajman Al Džadi, Faisal Abu Al Kumsan, Mohammed Al Lada'a, Ibrahim Al Šejk Ali in Fadi Hasuna. Vsi so bili v napadu ubiti.

Na vozilu so bile jasno razvidne oznake TV in PRESS, a to ni preprečilo izraelski vojski, da ga napade.

Izraelska vojska je v svojem odzivu na napad sporočila, da je šlo za ciljan napad njenih zračnih sil na vozilo, v katerem naj bi bili po njihovih besedah člani oborožene skupine Islamski džihad. A, kot poroča CNN, IDF ni podal nobenih dokazov za te svoje trditve.