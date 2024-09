Izrael asfaltiral ključno cesto vzdolž južne meje v Gazi, v Libanonu nove žrtve

Pred dnevi so se pojavili posnetki izraelskega asfaltiranja ključne ceste vzdolž južne meje v Gazi, kar nekateri razumejo kot dokaz, da se izraelske sile z omenjenega ozemlja kmalu še ne nameravajo umakniti. Medtem so bili v izraelskem raketnem napadu v soboto na jugu Libanona po navedbah libanonskih zdravstvenih oblasti ubiti trije reševalci, dva pa ranjena. Tamkajšnja šiitska milica Hezbolah je v odgovor obstreljevala izraelsko ozemlje. Izraelska vojska pa je sporočila, da so njene letalske sile davi napadle vojaške cilje Hezbolaha na jugu Libanona.

Pri britanskem BBC-ju so analizirali satelitske posnetke in ugotovili, da so med 26. avgustom in 5. septembrom na strateško pomembnem odseku na meji med Gazo in Egiptom položili več kot šest kilometrov asfalta od obale proti notranjosti. S posnetkov je razvidno, da so gradbena dela na dvopasovnici potekala tudi ponoči. Cesta sicer poteka le nekaj metrov stran od ograje in leži na območju, kjer je bil tudi edini prehod med Gazo in Egiptom, od koder so dostavljali pomoč.

Filadelfijski koridor je v celoti dolg slabih 13 kilometrov in poteka ob meji z Egiptom od mejnega prehoda Kerem Shalom do Sredozemskega morja. Izrael se je z omenjenega območja leta 2005 umaknil, ko so iz Gaze umaknili svoje enote. Letos v začetku maja pa so njihove sile zopet vstopile in prevzele nadzor, v okolici pa z eksplozivi in stroji uničili številne zgradbe. V eni od vasic naj bi izraelska vojska sedaj vzpostavila tudi svojo bazo, še navaja BBC.

Filadelfijski koridor pred asfaltiranjem. FOTO: Profimedia icon-expand