V izraelskih bombnih napadih ubit Reutersov snemalec, več novinarjev ranjenih

Bombni napadi so terjali mnogo žrtev, ubežati jim niso mogle niti novinarske ekipe, ki so se v času napada nahajale v južnem Libanonu. Med poročanjem o konfliktu na Bližnjem vzhodu je bil ubit snemalec Reutersa, šest novinarjev pa jih je bilo ranjenih.

"Globoko nas žalosti novica, da je bil ubit naš snemalec Issam Abdallah," je v izjavi zapisal tiskovni predstavnik agencije Reuters. Issam je bil del ekipe, ki je v južnem Libanonu v živo prenašala novice in posnetke s terena. V napadih sta bila poškodovana tudi novinarja, Thaer Al-Sudani in Maher Nazeh, poroča Reuters. Med novinarji, v času bombnega napada izraelskih sil, naj bi bila poškodovana tudi novinar Al Jazeere Elie Brakhya in novinarka Carmen Joukhadar. Tudi francoska tiskovna agencija Agence France-Presse poroča, da sta bila ranjena njihova dva novinarja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Uro preden je Reuters potrdil njegovo smrt, je Issam na svojem računu na platformi X, objavil kratek videoposnetek, ki prikazuje gost dim in glasne poke med močnim bombardiranjem in obstreljevanjem v okolici Alma Al-Šaaba v južnem Libanonu, kjer so se novinarji nahajali. Kasneje so sicer zaradi grafične vsebine videoposnetek odstranili. Reuters trenutno išče čim več informacij, sodeluje z oblastmi v regiji ter nudi podporo Issamovi družini in sodelavcem, navaja CNN.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izraelske obrambne sile se na prošnjo CNN za komentar niso še odzvale. Vodja libanonskega urada Al Jazeere, Mazen Ibrahim, je opozoril, da so bili novinarji med poročanjem v južnem Libanonu namenoma tarča napadov. "Jasno lahko rečem, da smo bili novinarji namenoma tarča napadov," je poudaril Ibrahim. "Bili smo daleč od spopadov, vsi novinarji pa so imeli na sebi varnostne komplete, na njih in avtomobilih pa oznake "press"." Več deset mednarodnih novinarskih hiš je v regijo poslalo novinarje, snemalce in drugo osebje, po podatkih Odbora za zaščito novinarjev pa je bilo pred današnjim incidentom od začetka vojne ubitih najmanj deset novinarjev.