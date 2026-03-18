Tujina

Trenutek, ko se med izraelskimi napadi zruši stavba v Bejrutu

Bejrut, 18. 03. 2026 11.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Izrael je izvedel nov niz napadov na sosednji Libanon

Izrael je zjutraj izvedel niz napadov na sosednji Libanon, kjer je bilo v osrednjem delu prestolnice Bejrut ubitih najmanj 12 ljudi. Izraelska vojska je napadla tudi vzhod in jug države, kjer je pred tem izdala pozive k evakuaciji. Šiitsko gibanje Hezbolah pa je ponoči iz Libanona nad Izrael poslalo več deset raket, poročajo tuje tiskovne agencije.

  Posnetek napada izraelske vojske
    Posnetek napada izraelske vojske
  Trenutek, ko se zruši stavba v Bejrutu
    Trenutek, ko se zruši stavba v Bejrutu

Tarča napada v Bejrutu, pred katerim izraelska vojska ni izdala svarila, je bilo zjutraj več sosesk v mestu. V osrednjem predelu Zokak al Blat, gosto poseljenem območju blizu vladnih poslopij in več veleposlaništev, je bilo zadeto stanovanje.

Po navedbah libanonske tiskovne agencije NNA je na istem območju izraelska vojska prejšnji teden ciljala bejrutsko vejo s Hezbolahom povezanega finančnega podjetja Al Kard al Hasan.

V še enem napadu je bila tarča okrožje Basta, kjer sta bili zadeti dve stanovanji.

Glede na navedbe libanonskega zdravstvenega ministrstva je bilo v obeh napadih skupno ubitih najmanj 12 ljudi, še 41 pa ranjenih. V enem od napadov naj bi bil ubit programski vodja Hezbolahove televizije Al Manar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kasneje je Izrael pozval k evakuaciji osrednje soseske Bašura, od koder so kmalu zatem mediji poročali o glasni eksploziji. Od stavbe, ki je bila tarča napada, naj bi ostale le še ruševine.

Obenem je izraelska vojska zjutraj izvedla tudi niz napadov na vzhodu in jugu Libanona. Pred začetkom obstreljevanja naj bi iz mesta Tyre in okolice evakuirali prebivalce.

V obalnem mestu Sidon je bilo v izraelskem napadu zadeto vozilo ob eni osrednjih cest, kjer po poročanju AFP v avtomobilih spijo številni razseljeni ljudje. Po podatkih oblasti sta bila ubita dva človeka.

Spopadi na območju Libanona so se znova okrepili po ameriško-izraelskih napadih na Iran, ki so se začeli 28. februarja in na katere se je Hezbolah odzval z izstreljevanjem raket na Izrael. Obnova sovražnosti je uničila novembra 2024 dogovorjeno prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom.

V izraelskih napadih je bilo po navedbah oblasti od konca februarja v Libanonu ubitih najmanj 912 ljudi, od tega 111 otrok. Razseljenih je več kot milijon ljudi.

Se USS Gerald R. Ford umika? Požar na krovu, zamašena stranišča in nizka morala

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
bibaleze
Portal
Znana pevka je prvič postala mamica
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Kdo je vroča, 35 let mlajša rjavolaska, ki je očarala Seana Penna?
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
dominvrt
Portal
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Vse o fantu
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
