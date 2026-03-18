Trenutek, ko se med izraelskimi napadi zruši stavba v Bejrutu

V še enem napadu je bila tarča okrožje Basta, kjer sta bili zadeti dve stanovanji.

Po navedbah libanonske tiskovne agencije NNA je na istem območju izraelska vojska prejšnji teden ciljala bejrutsko vejo s Hezbolahom povezanega finančnega podjetja Al Kard al Hasan.

Tarča napada v Bejrutu, pred katerim izraelska vojska ni izdala svarila, je bilo zjutraj več sosesk v mestu. V osrednjem predelu Zokak al Blat, gosto poseljenem območju blizu vladnih poslopij in več veleposlaništev, je bilo zadeto stanovanje.

Glede na navedbe libanonskega zdravstvenega ministrstva je bilo v obeh napadih skupno ubitih najmanj 12 ljudi, še 41 pa ranjenih. V enem od napadov naj bi bil ubit programski vodja Hezbolahove televizije Al Manar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kasneje je Izrael pozval k evakuaciji osrednje soseske Bašura, od koder so kmalu zatem mediji poročali o glasni eksploziji. Od stavbe, ki je bila tarča napada, naj bi ostale le še ruševine.

Obenem je izraelska vojska zjutraj izvedla tudi niz napadov na vzhodu in jugu Libanona. Pred začetkom obstreljevanja naj bi iz mesta Tyre in okolice evakuirali prebivalce.

V obalnem mestu Sidon je bilo v izraelskem napadu zadeto vozilo ob eni osrednjih cest, kjer po poročanju AFP v avtomobilih spijo številni razseljeni ljudje. Po podatkih oblasti sta bila ubita dva človeka.

Spopadi na območju Libanona so se znova okrepili po ameriško-izraelskih napadih na Iran, ki so se začeli 28. februarja in na katere se je Hezbolah odzval z izstreljevanjem raket na Izrael. Obnova sovražnosti je uničila novembra 2024 dogovorjeno prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom.

V izraelskih napadih je bilo po navedbah oblasti od konca februarja v Libanonu ubitih najmanj 912 ljudi, od tega 111 otrok. Razseljenih je več kot milijon ljudi.